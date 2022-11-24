Bakan Koca'dan 'aile diş hekimliği uygulaması' mesajı! 'Dünyadaki ilk ve tek ülke olacağız'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı Bütçe Sunumu'nda açıklamalarda bulundu. Buradaki konuşmasında aile diş hekimliği uygulamasıyla ilgili önemli mesajlar veren Koca, "Dünyada ilk kez olan aile diş hekimliği uygulamasını yaygınlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Sağlık çalışanlarımızın sayısı, 777 bini Bakanlığımız bünyesinde olmak üzere 1 milyon 359 bine ulaşmış durumdadır. Buna rağmen, yeni insan kaynağına ihtiyacımız var. Sağlıkta Beyaz Reform kapsamında almayı planladığımız 85 bin yeni çalışma arkadaşımızla, 115 bin ilave personel istihdamı sağlamış olacağız. Beyaz reformun hayata geçmesiyle birlikte kamuya dönüşte ani artış olmuştur.

Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi’nin inşası sürmektedir. Merkez faaliyete geçtikten sonra aşı ve biyoteknolojik ürün çalışmalarımız daha da hızlanacaktır. Bağışıklama programımızdaki aşıların yüzde 86’sı Hıfzıssıhha’da üretilecektir. Aşı ve Biyoteknolojik ürünleri üretmek üzere Hıfzıssıhhayı yeniden inşa ediyoruz.

Önümüzdeki yıl 45’i hastane olmak üzere 177 tesisin yatırımı planlanmıştır. Sağlıklı nesiller için, normal doğumu özendirmek üzere her gebeye bir ebe tahsis etmenin hazırlıklarını yapıyoruz.

"DÜNYADA İLK VE TEK ÜLKE OLACAĞIZ"

Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi sağlık ağının merkezi haline getirmek istiyoruz. Bölgemizde örnek ülke konumundayız. Küresel markalaşma hareketini başlatıyoruz. Uzaktan sağlık hizmeti ile sağlık hizmetlerinde yeni bir döneme geçiyoruz. Devletin şefkat ve merhamet elini büyüklerimiz için göstererek 85 yaş üzeri tüm büyüklerimizi kendilerinden sorumlu olacak bir hekime emanet ediyoruz. Dünyada ilk kez olan aile diş hekimliği uygulamasını yaygınlaştırıyoruz. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin en kapsayıcı şekilde uygulandığı ilk ve tek ülke olacağız. Sağlıklı nesiller için, normal doğumu özendirmek üzere her gebeye bir ebe tahsis etmenin hazırlıklarını yapıyoruz. ÇÖZGEM'i her ilde açıyoruz.

