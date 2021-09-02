Bakan Koca'dan 'aşı' olmayanlara 6 Eylül hatırlatması

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli. Test, Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım" dedi.

Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR’dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 1, 2021



