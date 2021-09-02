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Bakan Koca'dan 'aşı' olmayanlara 6 Eylül hatırlatması

02.09.2021 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; aşı olmamış öğretmenler, okul çalışanları, konser ve sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklara 6 Eylül itibariyle PCR testi gerektiğini hatırlattı.

Bakan Koca'dan 'aşı' olmayanlara 6 Eylül hatırlatması

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli. Test, Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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