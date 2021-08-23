Bakan Koca'dan Burdur'daki sağlıkçıların şiddete uğramasıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darp eden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Saldırganların hak ettiği, benzer suçların önünü kesecek cezaları almaları için, camiamız adına sürecin ödünsüz takipçisi olacağız. açıklamasını yaptı.

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Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darp eden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alınmıştır. Saldırganların hak ettiği, benzer suçların önünü kesecek cezaları almaları için, camiamız adına sürecin ödünsüz takipçisi olacağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 23, 2021



