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  4. Bakan Koca'dan Burdur'daki sağlıkçıların şiddete uğramasıyla ilgili açıklama

Bakan Koca'dan Burdur'daki sağlıkçıların şiddete uğramasıyla ilgili açıklama

23.08.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşanan şiddet olayıyla ilgili, "Arkadaşlarımızı darp eden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Saldırganların hak ettiği, benzer suçların önünü kesecek cezaları almaları için, camiamız adına sürecin ödünsüz takipçisi olacağız." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darp eden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Saldırganların hak ettiği, benzer suçların önünü kesecek cezaları almaları için, camiamız adına sürecin ödünsüz takipçisi olacağız. açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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