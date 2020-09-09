HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım! Fotoğrafı yayınlayıp teşekkür etti

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım! Fotoğrafı yayınlayıp teşekkür etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 20:14 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden ve gerekli hassasiyeti gösteren herkese teşekkürlerini bildirdi.

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım! Fotoğrafı yayınlayıp teşekkür etti

Twitter hesabından sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden 2 kişinin fotoğrafını paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumluluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşının paylaşımına yanıtBakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşının paylaşımına yanıt
Müjde Ar'la özdeşleşen Fahriye Abla şiirinin yazarı kimdir?Müjde Ar'la özdeşleşen Fahriye Abla şiirinin yazarı kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile görüştü
Bakan Selçuk 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile görüştü
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
Müge Anlı'da kahreden olay! Aleyna Çakır olayında gözyaşları sel oldu
İkinci el araç alacaklara önemli uyarı! Kilometreyi mile çevirip dolandırarak araç satıyorlar
İkinci el araç alacaklara önemli uyarı! Kilometreyi mile çevirip dolandırarak araç satıyorlar
Koronavirüs tedavisi gören Başkan'ın durumu ciddi
Koronavirüs tedavisi gören Başkan'ın durumu ciddi
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
Koronadan korunmada yeni yöntem geliyor
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşının paylaşımına yanıt: Ancak birlikte yenebiliriz
Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşının paylaşımına yanıt
Son dakika: MİT mensubu ifşa davasında karar!
MİT mensubu ifşa davasında karar!
9 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
9 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Polisin baskın yaptığı 'kaçak korona kına'sının görüntüleri ortaya çıktı
Polis baskın yapmıştı! Görüntüler ortaya çıktı
AA Genel Müdürlüğünde baltalı saldırgan paniği!
Anadolu Ajansı'nda baltalı saldırgan paniği!
Koronavirüse yakalanmıştı! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den iyi haber
Yoğun bakıma alınmıştı! İyi haber
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.