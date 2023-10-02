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Bakan Koca'dan Ersin Mahmutluoğlu açıklaması! Ölümü sonrası iddialara yanıt verdi: Aşı kampanyası, kapanma...

02.10.2023 10:44 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun ölümü sonrasında ortaya atılan iddia ile ilgili bir açıklama yaptı. Mahmutluoğlu'nun koronavirüsten ölmediğini ve iddianın kara propaganda aracı olarak kullanıldığını aktaran Bakan Koca, aşı kampanyası, kapanma gibi tedbirlerin asla uygulanmayacağını ifade etti.

Bakan Koca'dan Ersin Mahmutluoğlu açıklaması! Ölümü sonrası iddialara yanıt verdi: Aşı kampanyası, kapanma...

Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nun koronavirüsten hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı. İddianın kara propaganda aracı olarak kullanılmaya başlandığını ifade eden Bakan Koca, "Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak" dedi.

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Dr. Ersin Mahmutluoğlu

Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

"Arkadaşımız Dr. Ersin Mahmutluoğlu adının karıştırıldığı tezvirattan incinmesin, nur içinde yatsın.

"KARA PROPAGANDA ARACI OLARAK KULLANILMAYA BAŞLANDI"

Bilindiği gibi, Erzin Devlet Hastanesi Başhekimimiz Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nu yakın bir tarihte kaybettik. Kendisine tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Ne acıdır ki arkadaşımız Dr. Ersin’in vefatı, bilhassa hekimleri üzecek şekilde anılmaya, adeta bir kara propaganda aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Bu propaganda, Eris varyantı sebebiyle, tıpkı salgının başlarındakine benzer, şu an için asla gerçekçi ve gerekli olmayan, bilimsellikten tamamen uzak tedbirlerin uygulanmasına ve aşı kampanyaları başlatılmasına yöneliktir. Her ürünün üreticisi gibi, aşı üreticileri de ürettikleri ürünün daha fazla alıcı bulmasını isteyebilirler. Ama bilim buna bakmıyor! Gereksiz bir ilacı kim kullanmak ister, onu hangi hekim önerebilir? Öneriyorsa, o tıp ahlakına bağlı bir hekim midir? Hastayla ilişkisi dışında, olası başka ilişkileri de akla gelmez mi?

"SOSYAL DEPRESYON DA BÜYÜK BİR SAĞLIK SORUNUDUR"

Bilim adına bilime aykırı girişimlerde bulunanları ve ülkemizin gereksiz yere “sosyal bir depresyona” sürüklenmesinde sakınca görmeyenleri bilimin tarafsızlığını, sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyorum. Kim ne derse desin, spekülasyonlardan hareketle, gerçekçi veriler olmadığı halde yapılmayacak olanı yapmayacağız. Sosyal depresyon da büyük bir sağlık sorunudur.

"TOPLU AŞI KAMPANYASI YA DA KAPANMA BENZERİ TEDBİRLER ASLA UYGULANMAYACAK"

Covid-19’la mücadelede, radikal tedbirler almaktan aşı uygulamasına, insanımızın sağlığı için ne gerekiyorsa hepsini, milletçe uyum içinde yaptık. Şimdi gündemde olan küresel ve yerel propaganda, eski tecrübenin haklı endişesinden hareketle bir boyun eğdirme çabasıdır. Boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz. Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak. Covid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 Milyon müsterih olsun.

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"ERSİN MAHMUTLUOĞLU'NUN KORONAVİRÜS OLMADIĞI ANLAŞILMIŞTI"

Genç yaşta kaybettiğimiz hekim arkadaşımız bu yönden de talihsiz. Adı, etik dışı emel sahiplerinin dilinde. Kendisinin vefat nedeni çok açıktır. Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nun 35 yaşından itibaren kalp yetmezliği rahatsızlığı vardı. Dr. Ersin, bu rahatsızlığına bağlı olarak gelişen hastalıklarıyla birleşen solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti. Yapılan 3 ayrı PCR testi sonucunda kendisinin Covid-19 olmadığı anlaşılmıştı. Buna rağmen, bilimsel mantıkla sağlaması yapılmış bir içerik sunuyormuş gibi görünerek, bilimsel karşılığı olmayan bir takım yorumlarda bulunanlar talihsiz bir davranış örneği sergilediler. Bugün konuşulanların ömrü kısa olacak, bilimin sözünün ömrü uzundur.

Hekimliğin rengi beyazdır. Bir hekime, kara propaganda yakışmaz. Arkadaşımız Dr. Ersin Mahmutluoğlu adının karıştırıldığı tezvirattan incinmesin, nur içinde yatsın."


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