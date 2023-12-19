Bakan Koca'dan 'şehir hastaneleri bütçeyi yutuyor' iddiasına yanıt: Ya bilgisizlikten ya maksatlı

Dönem dönem tartışmalara konu olan şehir hastaneleriyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'şehir hastaneleri bütçeyi yutuyor' iddialarına yanıt verdi.

"BİLGİSİZLİKTEN YA DA MAKSATLI"

Koca, "Sağlık Bakanlığı bütçesi içinde şehir hastanelerine ayrılan pay giderek azalıyor, artmıyor. 2022 bütçesinde hizmet dahil kullanım bedeline ayrılan pay yüzde 14,3'tü. 2023 yılında bu oran yüzde 13,4'e düştü. 2024 yılı bütçesinde ise oran yüzde 11,4'e iniyor. 'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiası ya bilgisizlikten ileri geliyor veya maksatlıdır." bilgisini paylaştı.

Şehir Hastaneleri, bugünkü değeriyle metrekaresi 1.465 Euroya mal edilecek şekilde yapılıyor. Bu fiyata, hastanelerin en ileri teknolojilere sahip cihazlarla tamamen donatılması ve çevre düzenlemesine kadar her şey dâhildir. Eğer yapılmamış olsalardı, Şehir Hastanelerini bugün bu… pic.twitter.com/dwQvOj9R5V — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 19, 2023

Şehir hastanelerinin bugünkü değeriyle metrekaresi 1465 avroya mal edilecek şekilde yapıldığını da aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Bu fiyata, hastanelerin en ileri teknolojilere sahip cihazlarla tamamen donatılması ve çevre düzenlemesine kadar her şey dahildir. Eğer yapılmamış olsalardı, şehir hastanelerini bugün bu maliyetlerle yapmak söz konusu bile olmazdı. Şehir hastanelerimizin kamu bütçesi üzerinde yük olduğunu söylemek artık tamamen yanlıştır."





