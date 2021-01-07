Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü

DSÖ’nün tavsiyelerini izlediği için Türkiye’ye teşekkür eden Avrupa Direktörü Kluge, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faaliyetleri ve liderliği tüm ülkeler tarafından takdir görüyor. Güçlü veri ve bilgi sağlama sisteminiz nedeniyle sizi tebrik etmek istiyorum. Aynı zamanda Türkiye’de yürütülen aşı çalışmaları, hızlı tanı kiti çalışmaları ve virüsün genom dizilimi konusunda yaptığınız çalışmaların kapsamını artırdığınız için de tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye’deki son verileri paylaşan ve vaka sayılarındaki düşüşe dikkate çeken Bakan Koca, şunları kaydetti:

“Avrupa’da giderek vaka sayısının artışı, bizde tersine giderek azaldığı bir döneme girdik. Özellikle hızlı test, izolasyon ve temaslı takibinden taviz vermiyoruz. Filyasyon ekip sayımız her biri 3 kişiden oluşan toplam 16 bin ekipten oluşuyor. Şu an bizim günlük 16 bin vakamız yok. Yani 1 ekibe 1 hasta bile düşmüyor. Bu sayıyı da azaltmak istemiyoruz çünkü önümüzdeki 2-3 ayın önemli olduğunu düşünüyoruz. Yaygın aşılama yapmadıkça filyasyon ekip sayımızı azaltmak istemiyoruz. Yatak kapasitemiz önemli bir düzeyde. Her geçen gün boş yatak sayımız giderek artıyor.”