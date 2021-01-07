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Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü

07.01.2021 20:54 | Son Güncelleme:
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Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Avrupa bölgesindeki vaka artışları, koronavirüsteki mutasyon, Türkiye’deki güncel durum ve aşı çalışmaları ele alındı.

DSÖ’nün tavsiyelerini izlediği için Türkiye’ye teşekkür eden Avrupa Direktörü Kluge, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faaliyetleri ve liderliği tüm ülkeler tarafından takdir görüyor. Güçlü veri ve bilgi sağlama sisteminiz nedeniyle sizi tebrik etmek istiyorum. Aynı zamanda Türkiye’de yürütülen aşı çalışmaları, hızlı tanı kiti çalışmaları ve virüsün genom dizilimi konusunda yaptığınız çalışmaların kapsamını artırdığınız için de tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye’deki son verileri paylaşan ve vaka sayılarındaki düşüşe dikkate çeken Bakan Koca, şunları kaydetti:

“Avrupa’da giderek vaka sayısının artışı, bizde tersine giderek azaldığı bir döneme girdik. Özellikle hızlı test, izolasyon ve temaslı takibinden taviz vermiyoruz. Filyasyon ekip sayımız her biri 3 kişiden oluşan toplam 16 bin ekipten oluşuyor. Şu an bizim günlük 16 bin vakamız yok. Yani 1 ekibe 1 hasta bile düşmüyor. Bu sayıyı da azaltmak istemiyoruz çünkü önümüzdeki 2-3 ayın önemli olduğunu düşünüyoruz. Yaygın aşılama yapmadıkça filyasyon ekip sayımızı azaltmak istemiyoruz. Yatak kapasitemiz önemli bir düzeyde. Her geçen gün boş yatak sayımız giderek artıyor.”

"İLK YERLİ AŞININ GELİŞTİRİLMESİNİ ÇOK KISA ZAMANDA TAMAMLAYACAĞIZ"

Aşı dağıtım planlarını belirlediklerini vurgulayan ve yerli aşı çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Koca, “Kendi aşımızı geliştirme noktasında da oldukça yol almış durumdayız. Ülkemde yürütülen 13 aşı çalışması DSÖ’nün yayınladığı listelerde de yer almaktadır. Bakanlığıma bağlı bir araştırma-geliştirme birimi olan Türkiye Sağlık Enstitüleri tarafından desteklenen ve klinik aşamada olan ilk yerli aşının geliştirilmesini çok kısa zamanda tamamlayacağımızı düşünüyorum.” dedi.

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"15 KİŞİDE MUTASYONA RASTLADIK"

İngiltere’de ortaya çıkan mutasyon hakkında da görüş alışverişinde bulunan Koca ve Kluge, endişe yaratan gelişmeyle ilgili güçlü bilgi paylaşımı konusunda mutabık kaldı. Konuyu yakın takip ettiklerini ve yeni mutasyonun Türkiye’ye gelmesini geciktirmek için gerekli tüm çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Bakan Koca, “Mutasyonun görüldüğü ülkelere ilişkin bazı seyahat önlemleri ve bu ülkelerden gelenler için karantina önlemlerini uygulamaya koymuş bulunmaktayız. Şu ana kadar karantina altında tuttuğumuz kişilerden 15’inde bu mutasyona rastladığımızı belirtmek isterim. Önümüzdeki süreçte de ülkemizdeki vakaların sekans çalışmalarını artırarak küresel işbirliğine katkı amacıyla sonuçları paylaşmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kluge ise virüsteki mutasyonun ölüm oranlarını artırdığına ya da hastalığı ağırlaştırdığına dair hiçbir gösterge olmadığını, ancak bulaşıcılığın arttığını ifade etti. Kluge bu sebeple tüm dünyada halk sağlığı tedbirlerinin artırılmasını ve aşılama çalışmalarının hızlandırmasını tavsiye ettiklerini aktardı.

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