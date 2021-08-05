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Bakan Koca duyurdu: Aşı olmayandan PCR testi istenecek

05.08.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsle mücadelede devam ederken aşı olmayanlara yönelik bir kısıtlama gelip gelmeyeceği tartışma konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayanlardan yolculuk yaparken veya sinema ile tiyatro gibi kapalı alana girişlerde PCR testi istenebileceğini belirtti.

Koronavirüsle mücadele devam ederken vaka sayısının 30 bine dayanması endişeye yol açtı. Son açıklanan tabloda vaka sayısı 26 bin 822 oldu.

Koronavirüsle mücadelede en büyük silah aşılama gösteriliyor. Koronavirüs aşısındaki yavaşlama sonrası vatandaşlara çağrılar yapılırken "Türkiye'de aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusu son günlerin tartışılan konusu oldu.

AŞISIZLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşısızlara kısılama gelecek mi?" sorusuyla ilgili olarak "Zorlamadan yana değilim. Gönüllülük esasına göre bu süreci işletmenin neticesi hayırlı olacaktır" açıklamasını yaptı.

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BAKAN KOCA: PCR TESTİ İSTEYEBİLİRİZ

Konuyla ilgili Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi'ye konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikna edilerek aşı tereddünün kaldırılmasının daha doğru olduğunu düşündüğü belirtti.

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Bakan Koca, aşı olanın yanında aynı uçak, otobüs, sinema veya tiyatroda oturacak kişinin virüsü taşıyıp taşımadığını anlamak için PCR testi istenebileceğini belirtti.

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koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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