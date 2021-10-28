Bakan Koca duyurdu! Tunceli mavi kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılamasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca paylaşımında "Tunceli ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız." ifadelerine yer verdi.

TUNCELİ ikinci doz aşı oranında %75’in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 28, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın 28 Ekim verilerine göre toplam yapılan aşı sayısı 115 milyon 942 bin 208, 1. doz uygulanan kişi sayısı 55 milyon 314 bin 209, 2. doz uygulanan kişi sayısı 48 milyon 459 bin 563 oldu.

KOCAELİ MAVİ KATEGORİYE GEÇTİ

Bakan Koca, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada Kocaeli'nin de mavi kategoriye geçtiğini açıklamıştı.



