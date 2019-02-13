Bakan Koca, ilaç fiyatlandırmasında kullanılacak kuru açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Şubat'tan geçerli olmak üzere ilaç fiyatlarında yüzde 26,4 oranında kur güncellemesi yapılacağını açıkladı.

Bakan Koca, Bakanlık binasında ilaç fiyatlandırmasında kullanılacak sabit avro kurunu görüşmek üzere sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Koca, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde referans alınan sabit avro kuru güncellemesinin tebliğ gereği şubat ayında yapıldığını ifade ederek, söz konusu güncellemenin bir önceki yılın ortalama avro değerinin belirli bir yüzdesi esas alınarak gerçekleştirildiğini aktardı.

Hem yerli hem de global ilaç firmalarıyla bir araya gelerek bir önceki yılın ortalama avro kuruna göre yapılacak güncellemeyi görüştüklerini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Sektörle geldiğimiz noktada biz bu yıl için 19 Şubat'tan sonra uygulanmak üzere bir sabit oranda anlaşmış olduk. Ortalama avro kuru yüzde 70 ile çarpılarak elde edilen bir oran oluyordu. Bundan sonraki süreçte bunu yüzde 60 olarak uygulayıp, bu yılki zam oranını 26,4 olarak uygulanmasına hep birlikte karar verdik