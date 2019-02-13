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Bakan Koca, ilaç fiyatlandırmasında kullanılacak kuru açıkladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.02.2019 18:02 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Sektörle geldiğimiz noktada biz bu yıl için 19 Şubat'tan sonra uygulanmak üzere bir sabit oranda anlaşmış olduk. Bu yılki zam oranının yüzde 26,4 olarak uygulanmasına hep birlikte karar vermiş olduk" - "Denetimlerimizi yine devam ettiriyor olacağız. Bundan sonraki süreçte üretici paydaşlarımızla görüşmelerimiz de sürecek. Benzer ilaç sıkıntısının yaşanacağını düşünmüyoruz"

Bakan Koca, ilaç fiyatlandırmasında kullanılacak kuru açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Şubat'tan geçerli olmak üzere ilaç fiyatlarında yüzde 26,4 oranında kur güncellemesi yapılacağını açıkladı.

Bakan Koca, Bakanlık binasında ilaç fiyatlandırmasında kullanılacak sabit avro kurunu görüşmek üzere sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Koca, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde referans alınan sabit avro kuru güncellemesinin tebliğ gereği şubat ayında yapıldığını ifade ederek, söz konusu güncellemenin bir önceki yılın ortalama avro değerinin belirli bir yüzdesi esas alınarak gerçekleştirildiğini aktardı.

Hem yerli hem de global ilaç firmalarıyla bir araya gelerek bir önceki yılın ortalama avro kuruna göre yapılacak güncellemeyi görüştüklerini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Sektörle geldiğimiz noktada biz bu yıl için 19 Şubat'tan sonra uygulanmak üzere bir sabit oranda anlaşmış olduk. Ortalama avro kuru yüzde 70 ile çarpılarak elde edilen bir oran oluyordu. Bundan sonraki süreçte bunu yüzde 60 olarak uygulayıp, bu yılki zam oranını 26,4 olarak uygulanmasına hep birlikte karar verdik

Önümüzdeki dönemde, bu oranların bundan sonraki süreçte uygulanabilirliği ile yabancı ve yerli üreticilerin bu oranı uygulaması noktasında bir kararlılıkla öngörülebilir bir yatırım sürecine girmelerini arzu ettiğim için bu oranı özellikle verdik. Bu konuda özellikle önümüzdeki dönem uygulama noktasında bir gayret içinde olacağımızı söyleyebilirim."

Son birkaç haftadır ilaç konusunda bazı sıkıntıların yaşandığını dile getiren Koca, "Bu çerçevede özellikle sahada 900 denetim elemanımız aktif olarak devrede oldu. İdari olarak ceza kestiğimiz kuruluşlar oldu. Denetimlerimizi yine devam ettiriyor olacağız. Bundan sonraki süreçte üretici paydaşlarımızla görüşmelerimiz de sürecek. Benzer ilaç sıkıntısının yaşanacağını düşünmüyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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fiyat ilaç kür Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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