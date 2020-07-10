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Bakan Koca kritik iller arasında göstermişti! Konya'daki vaka artışının nedeni açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 09:30 | Son Güncelleme

Konya'da, koronavirüs vaka sayısının artması üzerine kentte önlemler artırılırken, artışın nedeni maske, mesafe ve hijyen ihlali olarak görülüyor. Tabipler Odası Konya Şube Başkanı Dr. Eyüp Çetin, ''Maske takmıyoruz, el hijyeni ve sosyal mesafeyi korumuyoruz. Bu üç ana hususa dikkat etsek diğer iller düzeyinde oluruz" dedi.

Bakan Koca kritik iller arasında göstermişti! Konya'daki vaka artışının nedeni açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs hasta sayısında pik seviyesine yaklaşan iller arasında Konya'yı da açıklamasının ardından gözler, kente çevrildi. Günlük 100- 150 vakanın görüldüğü kentte İl Sağlık Müdürlüğü'nün 175 kişiden oluşan filyasyon ekibi, pandemi süresince 37 bin kişiyi takibe aldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kalabalık asker uğurlamaları, 1 günden fazla düğün yapılması ve konvoyları yasaklandı. Polis, son günlerde maske ve sosyal mesafe kuralı denetimlerini artırdı. 52 berber, kuaför ve güzellik salonu denetlenip kurallara uymayanlara toplam 47 bin 450 TL, 8 düğün konvoyunda 69 araca 40 bin TL cezai işlem uygulandı.

VAKA ARTIŞINDAKİ NEDENİ AÇIKLADI

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, kentteki vaka sayının artışının maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını belirtti. Çetin, şunları söyledi:

''Konya'daki vaka sayısındaki artışın biz 3 ana hususa çok dikkat etmememizden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bilindiği gibi kovid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. İlk olarak maskemizi takmıyoruz. İkinci ise el hijyeni, üçüncüsü de sosyal mesafeyi koruyamıyoruz. Bu üç ana hususa dikkat etsek diğer iller düzeyinde oluruz. Ancak dışarıda gördüğümüz gibi maske konusundaki hassasiyetimiz çok düşük. Sosyal mesafe konusundaki hassasiyetimiz çok düşük. Özellikle cenaze, asker uğurlama ve düğün törenlerinde sosyal mesafeyi koruyamadığımız için maalesef Konya bu 5 il içerisine girdi."

'SON DÖNEMDE YAŞ ORTALAMASI OLDUKÇA DÜŞTÜ'

Son zamanlarda genç kişilerde de hastalığın görülme oranının artığını ifade eden Çetin, "Son dönemde yaş ortalamasının oldukça düştüğünü, daha çok hareketli kesimin bu hastalığa yakalandığını, risk grubu olan genç ve yaşlıların da hastalığa yakalanır olduğunu görüyoruz. Biz Konya Tabip Odası olarak şunu söylemek istiyoruz; illa yakınımızda birinin hastalanmasını ve ölmesini beklemeden, halk sağlığını korumalıyız. Sağlık Bakanımızın direktiflerine hepimizin uyması gerekiyor. Bakanımızın da dediği gibi maske hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Denetimlerin ve para cezası uygulamalarının artırılması tavsiyesinde bulunan Çetin şunları söyledi:

"Benim yetkili kuruluşlara naçizane tavsiyem, kolluk kuvvetlerini biraz daha aktif hale getirip maske konusunda can yakmamız lazım. Manevi olarak canımız yanmadan, maddi olarak insanların canını yakmamız lazım. Çünkü maske takmayan bir insanın hem devlete hem topluma yükü hastalandığı zaman çok daha farklı oluyor. Ben ısrarla yürürlükte olan maskesiz olmanın cezasının uygulanmasını talep ediyorum. Biz millet olarak polisiye tedbirleri daha önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız anlatıyor ama; insanlar, kendi çevresinde bir şey yoksa, bu hastalık yok gibi kabul ediyorlar."

Kaynak: DHA

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