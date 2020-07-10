Bakan Koca kritik iller arasında göstermişti! Konya'daki vaka artışının nedeni açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs hasta sayısında pik seviyesine yaklaşan iller arasında Konya'yı da açıklamasının ardından gözler, kente çevrildi. Günlük 100- 150 vakanın görüldüğü kentte İl Sağlık Müdürlüğü'nün 175 kişiden oluşan filyasyon ekibi, pandemi süresince 37 bin kişiyi takibe aldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kalabalık asker uğurlamaları, 1 günden fazla düğün yapılması ve konvoyları yasaklandı. Polis, son günlerde maske ve sosyal mesafe kuralı denetimlerini artırdı. 52 berber, kuaför ve güzellik salonu denetlenip kurallara uymayanlara toplam 47 bin 450 TL, 8 düğün konvoyunda 69 araca 40 bin TL cezai işlem uygulandı.

VAKA ARTIŞINDAKİ NEDENİ AÇIKLADI

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, kentteki vaka sayının artışının maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını belirtti. Çetin, şunları söyledi:

''Konya'daki vaka sayısındaki artışın biz 3 ana hususa çok dikkat etmememizden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bilindiği gibi kovid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. İlk olarak maskemizi takmıyoruz. İkinci ise el hijyeni, üçüncüsü de sosyal mesafeyi koruyamıyoruz. Bu üç ana hususa dikkat etsek diğer iller düzeyinde oluruz. Ancak dışarıda gördüğümüz gibi maske konusundaki hassasiyetimiz çok düşük. Sosyal mesafe konusundaki hassasiyetimiz çok düşük. Özellikle cenaze, asker uğurlama ve düğün törenlerinde sosyal mesafeyi koruyamadığımız için maalesef Konya bu 5 il içerisine girdi."