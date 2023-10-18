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Bakan Koca: Tarihi görev için hazırız

18.10.2023 19:27 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yardım kapsamında Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Koca, "Gemi Hastane gönderilmesi, Sahra Hastanesi kurulumu, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yaralıların ülkemize nakli, sağlık personeli desteği, ilaç ve tıbbi cihaz temini konularında hazır olduğumuzu, diğer görüşmelerimde olduğu gibi Mısırlı mevkidaşıma da ilettim." dedi.

Bakan Koca: Tarihi görev için hazırız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yapılacak olans sağlık yardımlarıyla ilgili Mısırlı mevkidaşıyla görüştü. Görüşmenin detaylarını açıklayan Bakan Koca, "Türkiye tarihi yardım için hazır" mesajını verdi.

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Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

Gazze’ye sağlık yardımı için Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile görüştüm.

Gazze’de dün gerçekleştirilen hastane saldırıları konusunda uluslararası muhataplarımızla gerçekleştirdiğim görüşmeler çerçevesinde Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile de bir telefon görüşmesi yaptım. Gemi Hastane gönderilmesi, Sahra Hastanesi kurulumu, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yaralıların ülkemize nakli, sağlık personeli desteği, ilaç ve tıbbi cihaz temini konularında hazır olduğumuzu, diğer görüşmelerimde olduğu gibi Mısırlı mevkidaşıma da ilettim. Kendilerinin de bu konuda gerekli tüm hazırlıkları Refah Sınır Kapısında yaptıklarını, ancak problemin sınırın diğer tarafında olduğunu; işbirliği önerisinden ve yaklaşımından dolayı Türkiye’ye müteşekkir olduklarını, öncelikle travma ve yanığa bağlı ilaç ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyabileceklerini ve sahra hastanesi kurulmasının faydalı olacağını belirttiler.

Türkiye olarak, bu doğrultuda, ilaç ve tıbbi malzeme temini, Sahra Hastanelerimiz ve uzman ekiplerimizle ilgili tüm hazırlıklarımızı yapmış olarak, bu tarihi görevi yerine getirmek üzere hazır bekliyoruz.


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Fahrettin Koca Gazze

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