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Bakan Koca: Yavaş yavaş evin yolunu tutsak

06.03.2021 16:20 | Son Güncelleme:
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Bakan Koca: Yavaş yavaş evin yolunu tutsak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kontrollü normalleşmenin olduğu ilk cumartesi günü sosyal medya hesabından çok sayıda paylaşım yaptı. Koca son paylaşımında "Tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok. Yavaş yavaş evin yolunu tutsak?" dedi.

Türkiye'de kontrollü normalleşme 1 Mart'ta başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, kontrollü normalleşmenin başladığı ilk cumartesi günü için sosyal medya hesabından yaptığı çok sayıda paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı." dedi.

Koca, son paylaşımında ise "Tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok:) Yavaş yavaş evin yolunu tutsak?" ifadelerini kullandı.


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sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) pandemi Fahrettin Koca

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