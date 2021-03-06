Bakan Koca: Yavaş yavaş evin yolunu tutsak

Türkiye'de kontrollü normalleşme 1 Mart'ta başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, kontrollü normalleşmenin başladığı ilk cumartesi günü için sosyal medya hesabından yaptığı çok sayıda paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı." dedi.

Koca, son paylaşımında ise "Tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok:) Yavaş yavaş evin yolunu tutsak?" ifadelerini kullandı.

Tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok:) Yavaş yavaş evin yolunu tutsak? — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021



