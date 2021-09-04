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  4. Bakan Koca "Yeni beklentilerimiz var" diyerek duyurdu! Bir ilin daha rengi değişti

Bakan Koca "Yeni beklentilerimiz var" diyerek duyurdu! Bir ilin daha rengi değişti

04.09.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ın düşük riskli il kategorisine geçtiğini açıkladı. Bakan Koca açıklamasında, "Maraş'tan yeni beklentilerimiz var. Okullar pazartesi açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca "Yeni beklentilerimiz var" diyerek duyurdu! Bir ilin daha rengi değişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıkan Kahramanmaraş'ın renginin Kovid-19 risk haritasında maviye döndüğünü bildirdi.

"YENİ BEKLENTİLERİMİZ VAR"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Direniş ve zafer şehrinin risk haritasında rengi mavi. Maraş'tan yeni beklentilerimiz var. Okullar pazartesi açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler."


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koronavirüs (Covid-19) Kahramanmaraş Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Koronavirüs risk haritası
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