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Bakan Kurum: Aynı acıları yaşamamak için depreme hazır bir Türkiye diyoruz

21.04.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa’da Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, "İstanbul’da yüzyılın dönüşümü diyoruz. 1 buçuk milyon yeni yuva diyoruz. Kahramanmaraş depremlerinde canlarımızı kaybettik. Aynı acıları yaşamamak için depreme hazır bir Türkiye diyoruz" dedi.

Bakan Kurum: Aynı acıları yaşamamak için depreme hazır bir Türkiye diyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. İstanbul’da yüzyılın dönüşümü olarak ifade ettiği proje hakkında konuşan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, dayanıklı yapılarla depreme hazır bir Türkiye inşa edeceklerini söyledi.

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"1 BUÇUK MİLYON YENİ YUVA DİYORUZ"

Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yerinde hızlı, gönüllü dönüşüm dedik. Şimdi yeni bir iddiayı daha ortaya koyuyoruz. İstanbul’da yüzyılın dönüşümü diyoruz. Devlet, millet, el ele birlikte dönüşüm diyoruz. İstanbul’umuza 1 buçuk milyon yeni yuva diyoruz. Bu cesur adım, bu büyük imtihan Cumhurbaşkanımızın vizyonudur. Bu gurur İstanbul’a aittir, Türkiye’ye aittir, milletimize aittir" dedi.

"AYNI ACILARI YAŞAMAMAK İÇİN..."

Depreme hazır bir Türkiye inşa etmek istediklerini ifade eden Bakan Kurum, "İstanbul nice depremler, yangınlar yaşamıştır. Kaç kez yıkılmış, tekrar kurulmuş, nice acılar görmüştür. İşte en son Kahramanmaraş depremleriyle canlarımızı kaybettik. Aynı acıları yaşamak istemiyoruz. Bunun için depreme hazır bir Türkiye diyoruz. Dirençli şehirler diyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışıyoruz. Biz kararlıyız; çalışacağız, üreteceğiz, milletimizle gönül gönüle bu dönüşüm işini inşallah başaracağız. Tüm bu çalışmaların, tüm bu hedeflerin mimarı Cumhurbaşkanımızdır. Bugün de istikbali için milletimizin geleceği için milletinin yanındadır. İşte lider, işte yüzyılda yapılacak işleri 20 yılda bitiren adam. Cumhurbaşkanımıza tarihin, milletin ve Sultan Fatih’in huzurunda söz veriyoruz; TOKİ’mizle, bütün ekibimizle, belediye başkanlarımızla, tüm ekiplerimizle, sizlere yuvalarınızı kurmak bir söz verdik. Birazdan inşallah anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Her sokakta, her mahallede hep birlikte olacağız. İstanbul’umuzu birlikte dönüştüreceğiz. İstanbul’u dirençli hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum Kentsel dönüşüm

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