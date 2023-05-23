Bakan Kurum'dan CHP'ye sert sözler: 'Kendisine oy vermeyeni aşağılamak kodlarında var'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da 14 Mayıs seçim sonuçları için teşekkür etmek ve 28 Mayıs günü gerçekleşecek ikinci Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı’na destek istemek için ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Kurum, güne Maltepe Sanayici ve İş Adamları Derneği’ni ziyaret ederek başladı. Burada iş adamlarıyla kahvaltı yaparak konuşma yapan Bakan Kurum, Türkiye’de yüzyıl da yapılacak işlerin 21 yılda yapılmasında sanayicilerin büyük önemi olduğuna vurgu yaptı. Sonrasında AK Nokta Ziyareti programına katılan Bakan Kurum, partililerle bir araya gelerek kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Bakan Kurum, program sonrası AK Partili kadınlara karanfil dağıttı.

"810 BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN 190 BİN BAŞVURU YAPILDI"

Riskli olduğu düşünülen konutları İstanbul’un 39 ilçesinde, 963 mahallesinde dönüştüreceklerini ifade eden Bakan Kurum, “Şu anda İstanbul’umuzda bu projemize 810 bin bağımsız bölüm için 190 bin başvuru yapıldı ve burada sizlerle el ele verip evlatlarımıza, vatandaşlarımıza sağlam güçlü bir gelecek sunmak istiyoruz. Biz bu acıların bir daha yaşanmasını istemiyoruz. Deprem bölgesinde siz de yardıma koştunuz. 85 milyon kardeşimiz gibi afetin ilk anından itibaren tek yürek olduk, tek yumruk olduk ve afetzede kardeşlerimiz bir mücadele verdik. Bu mücadelede de yine ön safta milletimiz vardı, sizler vardınız. El birliği içerisinde bu mücadeleyi yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz.” dedi.

"YİNE ESER SİYASETİ KAZANDI"

Bakan Kurum, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın büyük bir farkla seçimi önde tamamladığını belirterek, “Girdiği her seç imde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız yine bu seçimde de en önde, en yakın rakibine 2,5 milyon oy farkla tamamladı. Milletimiz Cumhur İttifakımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızı büyük bir şevkle, aşkla sandığa koşarak destekledi. Yine eser kazandı, yine eser siyaseti kazandı. 28 Mayıs’ta da yeniden sandığa gideceğiz. O güne kadar rehavete kapılmadan Sayın Cumhurbaşkanımız için kapı kapı dolaşıp milletimizle dargın olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize hep birlikte ulaşacağız ve 28 Mayıs’ta hep birlikte zaferimizi ilan edeceğiz.” diye konuştu.

“KENDİSİNE OY VERMEYENİ AŞAĞILAMAK CHP'NİN KODLARINDA VARDIR"

28 Mayıs sonuçlarıyla tüm ülkenin kazanacağına vurgu yapan Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“85 milyon kazansın, tüm Türkiye kazansın. Bu anlayışla bugüne kadar hizmeti yaptık, bundan sonra aynı anlayışla yapacağız. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi yine Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza destek verdiler. Rekor oyla sandığa koşarak gittiler. Birileri de işte afetzede kardeşlerimizin yaraları kalplerine bakmaksızın, onların siyasi tercihleriyle alay ettiler. Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Belediyesi yine seçimden sonra ödeneği bahane göstererek afetzede kardeşlerimizi misafirhanelerden çıkarmak istediler. Bu nedir değerli arkadaşlar? Aslında ecdadımız, atalarımız bizim medeniyetimiz hep şunu söyler. Mazlumun, ihtiyaç sahibinin kimliğine bakılmaz. Dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi, görüşü ne olursa olsun biz yardıma, ihtiyaç sahibine koşan bir milletiz. Hep böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır. ‘Yaratılanı severiz yaratandan ötürü’ diyen Yunus’a yabancı olanları, ‘Gelin canlar bir olalım’ diyen Hacı Bektaş’a yabancı olanları, yine ‘Zor günde kimseye kimliği sorulmaz’ diyen Anadolu’ya yabancı olanların sandıkta en güzel cevabı aldığı seçim olmuş. Kendisine oy vermeyeni aşağılamak, ona yardım etmemek, hizmet götürmemek Cumhuriyet Halk Partisi’nin kodlarında vardır. Oldum olası bu topraklara yabancı olan Cumhuriyet Halk Partisi yine gerçek yüzünü bir kez daha, karanlık yüzünü ortaya çıkarmış ve 14 Mayıs’ta da kendisine yakışanı yapmıştır. Bugün milletin tercihiyle alay edenlerin milletin gönlünde de mahkum olduğunu burada ifade etmek istiyorum.”

"3 AYDA 174 BİN KONUTU BAŞLATTIK"

Yapılan hizmetlerin hiçbir vatandaşı ayırmadan yapıldığını ifade eden Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Biz depremzede kardeşimizi, daha önce de depremler yaşadık. Bütün deprem bölgelerine gittik. Ne zaman bir afet olsa biz vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Elazığ’da, İzmir’de, Malatya’da biz vardık. Trabzon’da, Rize’de, Bartın’da, Giresun’da seller oldu, yine biz sizlerle birlikte milletimizin yardımına koştuk. Antalya’da, Muğla’da tarihimizin en büyük orman yangınları gerçekleşti. Yine orada bizler vardık. Vatandaşımızla el ele verdik, hızlı bir şekilde yaralarımızı sardık. Ama asla ve asla oradaki vatandaşımızın kimliğini sormadık. İdeolojik görüntüsüne bakmadık. Dini, inancı, mezhebi ne olursa olsun biz yardıma koştuk, onlara söz verdik ve sözümüzü tuttuk. 11 ilimizde de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı anlayışla çalışacağız. Hızlı bir şekilde illerimizin, ilçelerimizin, köylerimizin, vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa, o ihtiyacı gideren tarafta olacağız. Hiçbir seçim vaadi, hiçbir seçim milletimizin canından öde değildir, daha kıymetli değildir. Aslolan insanımızdır, insana hizmettir. Bu anlayışla biz 11 şehrimiz için gece gündüz çalışıyoruz ve şu ana kadar depremin üzerinden 3,5 ay geçti, 3,5 ayda 173 bin bağımsız bölümün, konutun, işyerinin inşası 11 ilimizde başlamıştır. Bir yıl içerisinde 319 bin, ardından 650 bin konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. İlk zamanlar bu rakamları söylerken biz de açıkçası ürküyorduk. Bu kadar konut yapılır mı diyorduk? Ama devletimiz güçlü, özel sektörümüz güçlü, üreticilerimiz güçlü ve el ele verdik 3 ayda 173 bin konutu başlattık. Evvel Allah 650 bin konutu da hep birlikte, sizlerle birlikte yapar, afetzede kardeşlerimize teslim ederiz.” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, muhalefetin seçim süreci boyunca takındığı tutumu eleştirerek, “Hatırlayacaksınız yine seçimden önce helalleşeceğiz dediler ve seçimden sonra destek bulamayınca da milletimize hakaret eden bu zihniyet ne yapıyordu? Milletimize şirin görünmek için parmaklarıyla kalp işareti yapıyorlardı. Seçim sonuçları açıklandı, şimdi vesayetçiler tarafından kurulan o masayı yumrukluyorlar. Ve bunlar hiçbir zaman milletimizin tercihine saygı göstermediler. Milletimizin tercihiyle alay ettiler. Hiçbir zaman inanmadılar, güvenmediler ve “siz bilmezsiniz, cahilsiniz” dediler, milletimizi ötekileştirdiler, ayrıştırmaya çalıştılar ve milletten destek bulamayınca da vesayet odaklarından, darbelerden medet umdular. Hamdolsun bütün o acıları Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle, dualarıyla sandığın ve demokrasinin gücüyle bozguna uğrattık. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bunların köklerinin dayandığı vesayet odaklarını da hep birlikte tarihe gömdük. Seçimlerden önce Kandil’den açık destek aldılar. HDP’den yine destek alarak aday çıkarmadılar. FETÖ’cülerin “15 Mayıs’ta baharla birlikte biz geliyoruz” yazan paylaşımlarına hiçbir ses çıkarmadılar. Şimdi de bir anda renkleri değişti, tavırları değişti, duruşları değişti. Seçimden önce Londra’daki o tefecilerden borç, Almanya’dan danışman, Avrupa’dan aferin sipariş edenler, yetmedi yine gençlerimizin 6 yıldır dünyaya, bütün ülkelere örnek olacak TEKNOFEST meydanında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir şirkete peşkeş çekmeye çalıştılar.” ifadelerini kullandı.

"İHA'LARI, SİHA'LARI ÜRETMEKLE MİLLİYETÇİ OLUNUR"

Bakan Kurum, muhalefetin seçim öncesi ve sonrası farklı tutum ve davranış sergilediklerinin altını çizerek, “15 Mayıs’ta da akıllarına bir anda Türkiye geldi, milletimiz geldi, gençlerimiz geldi. Kandil’e, PKK’ya, FETÖ’ye kucak açan, onlara mavi boncuk dağıtan Kılıçdaroğlu değilmiş gibi şimdi milliyetçilik rolü oynamaya başladılar. Teröre açık çek veren bunlar değilmiş gibi terörü yenmekten bahseder hale geldiler. Buradaki arkadaşlarımız çok iyi bilir, milliyetçilik öyle söylemekle olmaz. Milliyetçilik, 20 yılda her alanda ülkesini büyüten, geliştiren; 20 yılda da 1 asırda yapılacak işleri milletine sunmakla olur. Milliyetçilik; Kandil’den, Pensilvanya’dan, batı başkentlerinden değil; Ankara’dan, İstanbul’dan, milletimizden emir almakla olur.Siz bilmezsiniz ama biz yine söyleyelim; İHA’ları, SİHA’ları üretmekle milliyetçi olunur. Kızılelma’yla göklere hâkim olmak ile milliyetçi olunur ve biz her alanda kendine yeten ülkeyi inşa edeceğiz. Yerli ve milli ekonomimizle, sanayimizle ve üretimimizle dünyada söz sahibi olmaya devam edeceğiz.” açıklamalarında bulundu.

Bakan Kurum, 28 Mayıs seçimi için destek isteyerek, “14 Mayıs’ta karşımızda 6’lı masa, PKK, Kandil, FETÖ ile birlikte küresel odaklar vardı. 28 Mayıs’ta da mevzileri yine aynı. Sizlerle birlikte biz bu oyunları bozacağız. Bugüne kadar bozduk, bundan sonra da bozmaya devam edeceğiz. 27 Mayıs, darbelerin 63. yıldönümü. 28 Mayıs’ta sandığa gideceğiz. Sandıkta hep birlikte Yasin Börü’nün annesi için, Eren Bülbül’ün annesi için, Aybüke öğretmenin annesi için; şehitlerimiz ve gazilerimiz için yine Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza rekor destek vereceğiz. Hep birlikte, Fatih’in torunları olarak, 28 Mayıs’ta sandığa koşacağız. 29 Mayıs’ta fethin 570. yıldönümünü sizlerle birlikte kutlayacağız. Yine 29 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımızı, Türkiye Yüzyılı’nda yeniden başkan yapacağız. Sizlerin destekleriyle yapacağız. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz diyorum.” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

