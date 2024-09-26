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  4. Bakan Kurum'dan İstanbul ve Ankara açıklaması! "Onayladık" diyerek açıkladı: 'Artık bahanelerin arkasına saklanmak gibi bir lüksleri yok'

Bakan Kurum'dan İstanbul ve Ankara açıklaması! "Onayladık" diyerek açıkladı: 'Artık bahanelerin arkasına saklanmak gibi bir lüksleri yok'

26.09.2024 17:29
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Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
26.09.2024 17:29
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin personel taleplerinin onaylandığını ve bekleyen bir talep olmadığını ifade etti. Bakan Kurum açıklamasının devamında "Artık belediyelerimizin bahanelerin arkasına saklanmak gibi bir lüksü yok" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay Gülderen Mahallesi'ndeki toplu konut alanında incelemeleri sonrası açıklamalarda bulundu. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri hakkında açıklama yapan Kurum, bekleyen bir personel taleplerinin kalmadığını ifade ederek "Onaylarımızı verdik. Dolayısıyla ne itfaiye personeli ne zabıta personeli ne de ilgili kurumlarda çalışacak personele ilişkin bizde bekleyen bir talepleri yok" dedi.

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"BAHANELERİN ARKASINA SAKLANMAK GİBİ BİR LÜKSLERİ YOK"

Bakan Kurum'un açıklamasından satır başları:

‘‘Hem Ankara’nın hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bakanlığımız nezdinde bekleyen bir personel talebi kalmadı. Onaylarımızı verdik. Dolayısıyla ne itfaiye personeli ne zabıta personeli ne de ilgili kurumlarda çalışacak personele ilişkin bizde bekleyen bir talepleri yok. Bunların hepsi onaylandı. Artık belediyelerimizin bahanelerin arkasına saklanmak gibi bir lüksü yok. Çok net söylüyorum. Beklentimiz, artık herkes kendi işine odaklansın. Yapması gereken görevleri bir an önce yapsın istiyoruz.’’

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Ankara İstanbul Murat Kurum
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