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Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması! 'İstanbul'u afetlere karşı dirençli hale getireceğiz'

02.04.2023 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar'da yapımı tamamlanan 97 tesisin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "İstanbul'da acil yenilenmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirip afetlere karşı dirençli hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması! 'İstanbul'u afetlere karşı dirençli hale getireceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bağcılar'da yapımı tamamlanan 97 tesisin toplu açılış ve TOKİ Şehr-i Bağcılar Sitesi anahtar teslim törenine katıldı. Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Törende konuşan Bakan Kurum, “Her geçen gün, bir seferberlik ruhuyla afetin tüm yaralarını devlet ve millet bir olduk beraberce sardık. Afetin 54. gününde 65 bin konutun temellerini atan bir Türkiye var. 822 yeni sıcak yuvamızın, kentsel dönüşüm konutlarımızın anahtarlarını Bağcılar'daki kardeşlerimize teslim ediyoruz. İstanbul'umuz bize Fatih'in emaneti, medeniyetimizin başkentidir. 39 ilçesi ve 963 mahallesiyle güçlü İstanbul için 'Yarın değil, hemen şimdi' diyoruz. İstanbul'da acil yenilenmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirip afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Varsın birileri kentsel dönüşüm sözü verip bir çivi dahi çakmasınlar, milletimizin geleceği ile oynasınlar. İstanbul'umuzu çağların ötesine taşıyacak dev projelerimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapacağız" diye konuştu.  

'54 GÜNDE 65 BİN KONUTUN TEMELLERİNİ ATTIK'

Deprem bölgesinde yapılacak konutların temelinin kısa sürede atılacağını söyleyen Bakan Kurum, "Bölgede 11 ilimizde inşa edeceğimiz 650 bin konutun 319 bininin temellerini inşallah 2 ay içerisinde atacağız. Yine 1 yıl içerisinde söz verdiğimiz gibi yuvalarımızı teslim edeceğiz. Devlet ve millet bir oldukça bu afetin inşallah üstesinden geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dün olduğu gibi bugün de, yarın da verdiğimiz sözlerimizi tutarak, vatandaşlarımızı sağlam ve sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Artık büyük ve güçlü Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesi, vizyonu var. Dile kolay afetin 54. gününde biz 65 bin konutun temellerini attık. 54 günde 65 bin konut temel atan bir Türkiye var" dedi.  

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'BAĞCILARLI KARDEŞİM EN GÜZELİNE LAYIK DEDİK'

TOKİ tarafından inşa edilen 822 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini söyleyen Bakan Kurum, "Buradaki konutları Bağcılar'ın siluetine yakışacak şekilde yaptık. Yoğunluğu azalttık, bin 200 konut yapılması gereken yerde biz 800 konut yaptık. Bağcılarlı kardeşim en güzeline layık dedik, bu anlayışla çalışmalarımızı yaptık. Biz istiyoruz ki sağlam, güvenli, afetlere karşı dirençli yuvalarımız her yerde olsun. Bağcılar'ın tüm mahallelerinde olsun. İnşallah bugün teslim ettiğimiz konutlarımız Bağcılar'ımıza, İstanbul'umuza, kardeşlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)

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