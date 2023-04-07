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Bakan Kurum duyurdu: Tüm binalar araçlar gibi periyodik muayeneye tabi olacaklar

07.04.2023 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul’da “Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Kurulu Değerlendirme Toplantısı”nın kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Bakan Kurum, Baykar gibi kurumlarla enkaz ve hasar tespiti yapabilecek insansız hava ve kara araçları geliştirmek için çalışma yapacaklarını duyurdu. Araç muayene istasyonları gibi binaların da periyodik olarak muayeneye tabi tutulacağını kaydeden Kurum "Tüm yapılar için bina kimlik belgesini hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Kurum duyurdu: Tüm binalar araçlar gibi periyodik muayeneye tabi olacaklar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul’da 'Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Kurulu Değerlendirme Toplantısı'nda kapanış konuşması yaptı.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Afet bilgisi derslerini tüm kurumlarında yaygınlaştıracağız. İletişimin kesintisiz sağlanması için mevcut baz istasyonlarının depreme karşı güçlendirilmesi, tüm iletişimin tek elden AFAD koordinasyonuyla yapılması kararı alınmıştır.

Ülkemiz aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. Depremi her zaman milli güvenlik meselesi olarak gördük, görmeye de devam edeceğiz. İklim krizi ile karşı karşıyayız. Tüm dünyanın etkilendiği bir olay. Marmara Denizi'nde müsilaj, sel faleketleri bu krizin sonuçları olarak karşımıza çıkıyor."

"RİSKLİ BİNALARIN TESPİTLERİ TAMAMLANACAK"

"Mimar ve mühendislerimize yeterlilik getireceğiz. Binayı yapabilecek birikime sahip mimar ve mühendisler çalışmalara imza atacak. Dere yatakları veya heyelan taşkın riski olan yerlerdeki binaların tespitleri tamamlanacak. Uygun alanlar için kamulaştırma sürecini tamamlayacağız. Hastane, okul gibi kamu hizmeti veren binaları riskli bölgelerden kaldırma taşıma ve güçlendirme sürecini hayata geçireceğiz. Kararlarımızı aldık. Uygulamalarımızı şehrin doğasına göre tasarlamak sureti ile adımlarımızı atacağız. Büyük baraj yapılarında yapı izleme sistemleri kuracağız. Türkiye bina envanterini hazırlayacağız."

Özel ve nitelikli yapılarda otel ve avm gibi, termik santrallerde, baraj yapımlarından yapı izleme sistemi kuracağız. Bu yapıların inşaa edilmesini bu sistem takip edecek.

AA-20230407-30791662-30791660-TURKIYE_ULUSAL_RISK_KALKANI_MODELININ_3UNCU_TOPLANTISI_ISTANBULDA_BASLADI

"İNSANSIZ HAVA VE KARA ARAÇLARI GELİŞTİRİLECEK"

"Afet zamanında oluşan hasar ve hasar tespiti için dijital veri havuzu oluşturulacak. Yine boyutları ve ergonomisiyle gerektiğinde binalara yaklaşacak, enkaz ve hasar tesptiti yapacak insansız hava ve kara araçları geliştireceğiz. Hem Baykar hem de diğer insansız hava aracı geliştiren kuruluşlarımızla, bu enkazda ve hasar tespitinde çalışacak insansız araç geliştirme çalışması yapacağız."

"BİNALAR PERİYODİK MUAYENE TABİ TUTULACAK"

"Yapı sağlığı izleme merkezinde, yeni yapıların statikleri gibi her bilginin içerisinde olduğu bina kimlik belgesini hayata geçireceğiz. Eski binalarda da bunu yapacağız. Türkiye'deki tüm binalar, aynı araç muayene istasyonları gibi periyodik muayeneye tabi olacak. Bu binaların incelenmesi düzenli olarak yapılacak."


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Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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