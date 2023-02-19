HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Kurum yeni konutların nasıl olacağını duyurdu! "927 bin bina incelendi, 118 bini..."

Bakan Kurum yeni konutların nasıl olacağını duyurdu! "927 bin bina incelendi, 118 bini..."

19.02.2023 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 11 kente ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "Seçimini yaptığımız alanlarımızı ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Tek hedefimiz hızlı bir şekilde bu konut sürecini en doğru yerde, en hızlı şekilde yapmak üzere çalışmaları yürütmektir." dedi. Kurum ayrıca deprem bölgesinde 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu söyledi.

Bakan Kurum yeni konutların nasıl olacağını duyurdu! "927 bin bina incelendi, 118 bini..."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bölgenin kültürüne, sanatına, geleneklerine, tarihi dokusuna göre planladık, bu plan çerçevesinde yapacağız. Ovalardan dağlara doğru bir yerleşim modelini hayata geçireceğiz." dedi.

AFAD açıkladı: Depremde can kaybı 41 bini aştı AFAD açıkladı: Depremde can kaybı 41 bini aştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü Gaziantep’e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum toplantı düzenledi. Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantıya Bakan Kurum’un yanı sıra, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, askeri erkan, AFAD yetkilileri ve kurum müdürleri katıldı.

"4 BİN 500 KONTEYNER KURULUMUNA BAŞLADIK"

Bakan Kurum, deprem bölgesinde devletin tüm gücü ile çalıştığını ifade ederek, konteyner kent kurulumunun da başladığını söyledi. 4 bin 500 konteyner için kurulum sürecine başladıklarını belirten Kurum, “Gaziantep’imizde arama kurtarma çalışmalarımızı tamamlamıştık. Tüm kurtarma kahramanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimiz bilmelidir ki; devletimiz arama kurtarma, hasar tespit, insani yardım çalışmaları, geçici barınma alanlarının inşası ve yeni konut alanlarının tespiti başta olmak üzere 11 ilimizde her konuyla alakalı tüm gücüyle çalışıyor. İnşallah vatandaşlarımızı söz verdiğimiz konutlara yerleştirene kadar da, her birimiz 7/24 esasıyla, gece gündüz demeden çalışacağız. Tüm deprem alanlarında, milletimizi eski mutlu olduğu günlerine kavuşturacağız, yeni, güvenli ve mutlu bir hayatı hep birlikte yeniden başlatacağız. Nurdağı ve İslahiye’de toplamda 4 bin 500 konteynerin kurulumuna başladık. İki alanda toplam biten yaklaşık 1000 konteyner kent alanına vatandaşlarımızı yerleştirmeye başladık. İhtiyaç doğrultusunda yeni alanların kurulumunu da eşzamanlı yürütüyoruz. Tamamlandığında; Nurdağı’nda 13 bin 600, İslahiye’de 12 bin kardeşimizin yaşayacağı geçici barınma alanlarımızda; çocuk oyun alanları, anaokulu, okul, cami, spor alanları, sosyal tesis ve sağlık tesisi gibi sosyal donatılar da yer alacak." dedi.

c1

"118 BİN BİNADA 412 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM YIKILACAK"

Bakan Kurum, hasar-tespit çalışmalarının da tüm hızı ile devam ettiğini anlatarak, her yapıyı titizlikle incelediklerini ifade etti. Kurum, deprem bölgesindeki illerde 3 milyon 520 bin bağımsız bölümden oluşan 927 bin binayı incelediklerini 118 bin binada yer alan 412 bin bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettiklerini aktararak, “Birkaç gün içerisinde hasar tespitlerimizi, 7 bin 328 uzman personelimizle 11 ilimizin her noktasında, her yapıyı titizlikle inceleyerek tamamlayacağız. Deprem bölgesindeki illerimizde 3 milyon 520 bin bağımsız bölümden oluşan 927 bin binayı inceledik. 118 bin binada yer alan 412 bin bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Gaziantep’te; 37 bin bağımsız bölümden oluşan 16 bin binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Biz bugüne kadar, milletimizin sağlığı ve huzuru için; TOKİ Başkanlığımızla, tam 1 milyon 180 bin depreme dayanıklı konut ürettik. 20 yılda tam 3.3 milyon konutu dönüştürdük. 11 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini gerçekleştireceğiz, her bir afetzede kardeşimize yeni, güvenli, mutlu hayatının ilk anahtarını vereceğiz. İnşallah mart ayı başında 30 bin konutumuzun inşaatlarına başlıyoruz. Şubat ayı bitmeden ilçelerimizdeki tüm konutlarımızla ilgili sözleşme süreçlerine başlayacağız." diye konuştu.

c2

YENİ KONUTLAR NASIL YAPILACAK?

Bakan Kurum, yapılacak konutların her anlamda çalışmalarında titiz davrandıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Yapacağımız tüm konutlarımıza ilişkin; inşaat malzeme tedarikçileri ile bir araya geliyoruz; tüm ihtiyaçlarımızı hızlıca tedarik etmek için, gerek fayda-maliyet analizimizi gerekse lojistiğimizin planlamasını yapıyoruz. Konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve yöresel mimari ihtiyaçları doğrultusunda inşallah bölgenin kültürüne, sanatına, geleneklerine, tarihi dokusuna göre planladık, bu plan çerçevesinde yapacağız. Ovalardan dağlara doğru bir yerleşim modelini hayata geçireceğiz. Yeni yerleşim alanlarının ön tespitlerini yaptık. Hocalarımızla bilim insanlarımızla birlikte ayrıntılı bir şekilde zemin etüd çalışmalarımızı yapacağız. Uygulama projelerimizi bu tecrübeler ışığında yapacağız. Eski yerleşim alanlarının zeminlerini detaylı bir şekilde inceliyoruz. Eğer bu zeminlerde problem varsa, fay hattına yakınlığı söz konusu ise vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekliyle her türlü imar kısıtlaması, bina yüksekliği ve yoğunluğu dahil, yapılaşma dahil her türlü kısıtlamayı da içerir bir süreci yürüteceğiz. Biz depremden yıkılan yerlere mikro-bölgeleme çalışmalarımızla baktığımızda sıvılaşmaya meyilli, alüvyon topraklar üzerine inşa edilmiş konutlar, yapılar görüyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, MTA’mız birlikte depremden sonra fay hatlarında oluşan yeni kırıkları ve zeminin deprem sebebiyle sıvılaşıp sıvılaşmadığını birlikte belirliyoruz. MTA bize jeolojik harita, sıvılaşma ve fay hatlarına uzaklık yakınlık noktasında önemli bir bilgi ve veri akışı sağlıyor. Biz de bu veri akışını mikro-bölgeleme ve zemin etüt projelerimizle birleştirerek yeni afet konut yerlerinin belirlenmesinde güçlü bir şekilde kullanıyoruz. Bölgede sadece konut yapmayacağız. Bu dönüşümle birlikte şehirlerimizin geleceğini, 100 yılını planlayacak; çevre düzenlemesiyle, parklarıyla, bahçeleriyle, camileriyle, okullarıyla, kültür, sanat, spor salonlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlarımıza yeni yaşam alanları sunacak ve bunu 1 sene içinde teslim edeceğiz." (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci bir talimata kadar izinli sayılacaklarİkinci bir talimata kadar izinli sayılacaklar
İstanbul'da 93 okula tahliye kararıİstanbul'da 93 okula tahliye kararı
Arama kurtarma çalışmaları sırasında güvercin paniği!Arama kurtarma çalışmaları sırasında güvercin paniği!
Anahtar Kelimeler:
deprem Murat Kurum

En Çok Okunan Haberler

Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...

Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...

Depremzede kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada!

Depremzede kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada!

Talihsiz olay! Kanlar içinde yere yığıldı, enkaz başında hayatını kaybetti

Talihsiz olay! Kanlar içinde yere yığıldı, enkaz başında hayatını kaybetti

Malatya’da korkutan deprem! Bina öne doğru yattı, cadde kapatıldı

Malatya’da korkutan deprem! Bina öne doğru yattı, cadde kapatıldı

Neymar sakatlandı, çığlığı televizyondan duyuldu!

Neymar sakatlandı, çığlığı televizyondan duyuldu!

Enkaz başında tartışma! İddialar kan dondurdu

Enkaz başında tartışma! İddialar kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.