Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy çıkan haberlerin ardından merak konusu oldu. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un hayatı ve biyografisi internette araştırılıyor. Bu kapsamda Bakan Mehmet Ersoy eşi Pervin Ersoy kimdir? Pervin Ersoy ne iş yapıyor? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

BAKAN MEHMET ERSOY EŞİ PERVİN ERSOY KİMDİR?

Pervin Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşidir.

Pervin Ersoy, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Üniversite öğrenciliği döneminde çalışma hayatına atılan Pervin Ersoy, çok sayıda televizyon kanalında çalışmıştır.

PERVİN ERSOY NE İŞ YAPIYOR?

Daha önce uzun yıllar medya sektöründe çalışan Pervin Ersoy Show TV'de Günaydın Türkiye programını sunmuştur.

Çocuklara yönelik Street Fighter isimli programda sunuculuk yaptığı da bilinen Ersoy, sonrasında halkla ilişkiler işine yönelmiş ve eşi Mehmet Ersoy ile turizm firmasında iş hayatında da beraber olduklarını aktarmıştır.

