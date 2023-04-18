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  4. Bakan Mustafa Varank'tan canlı yayında Kızılay Başkanı Kerem Kınık eleştirisi: Bu süreci yönetmesinden rahatsızım

Bakan Mustafa Varank'tan canlı yayında Kızılay Başkanı Kerem Kınık eleştirisi: Bu süreci yönetmesinden rahatsızım

18.04.2023 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem sürecinde çadır satışı dolayısıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bakan Varank katıldığı bir televizyon programında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın "Kızılay başkanının halen görevde duruyor olması sizi rahatsız etmiyor mu?" sorusuna yanıt verdi. Varank "Kendisi çok yıprandı. Bu süreci yönetmesinden rahatsızım. Bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar" dedi.

Bakan Mustafa Varank'tan canlı yayında Kızılay Başkanı Kerem Kınık eleştirisi: Bu süreci yönetmesinden rahatsızım

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın yardım derneğine çadır ve konserve satması kamuoyunda tepkilere yol açmıştı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise tüm eleştirilere rağmen görevine devam ederken, konuyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da açıklamalar yaptı.

"KİŞİSEL OLARAK RAHATSIZ EDİYOR"

TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Varank, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın görevine devam etmesinin kendisini kişisel olarak rahatsız ettiğini kaydetti. Bakan Varank canlı yayında şu açıklamaları yaptı:

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"Kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Çünkü kendisi çok yıprandı. Bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar. Ama biliyorsunuz Kızılay bir dernek statüsünde. Derneklerin bir genel kurulu var. Derneklerle ilgili nasıl işlemler uygulanacağı da zaten mevzuatta belli. Dolayısıyla Kızılay Başkanı şu anda görevine devam ediyor. Eğer oradan ayrılması gerekiyorsa bunun kararını
kendisi vermesi lazım. İstifa edecekse istifa etmesi lazım.

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"İLMİ SİYASETİ BİLMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI"

"Kamuoyunda şöyle bir algı var 'Niye görevden alınmıyor?' Bu resmi bir makam değil yani sizin atayıp aldığınız bir makam değil. Bir spor kulübü dernek statüsünde ise bu da bir dernek statüsünde. Bunun başkanıyla ilgili kararı genel kurulları verir. Orada da genel kurullarının o inisiyatifi alması gerekir. Ben bu süreci yönetmesinden rahatsızım. En başta ilmi siyaset bilmediği ortaya çıkmış oldu."

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