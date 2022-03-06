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Bakan Özer: Negatif test sonucu alınmadan okula dönülmeyecek

06.03.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Özer, "Öğretmen ve öğrenciler, PCR testi yaptırdıktan sonra 6-7 saat bekliyorlar. Bu sürede negatif test sonucunu almadan okula dönmeyecekler." ifadesini kullandı.

Bakan Özer: Negatif test sonucu alınmadan okula dönülmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ülke TV'de canlı yayınlanan Genç Vizyon programında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

LGS'DE BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Haziranda yapılacak Liselere Geçiş Sisteminde (LGS) bir değişiklik olup olmayacağı sorusu üzerine Özer, LGS'nin bir sıralama sınavı olduğunu, beklenmedik, altyapısı hazırlanmamış yeniliklerle vatandaş ve öğrencilerin tedirgin edilmeyeceğini daha önce söylediklerini anımsattı.

Özer, "5 Haziran'da yapılacak LGS'de 2021 yılına göre hiçbir değişiklik olmayacak. Hem soru hem de süreyle ilgili değişiklik yok." ifadesini kullandı.

Bakan Özer'e, Kovid-19 şüphesi ile test yaptıran öğretmen ve öğrencinin test sonucu çıkana kadar okula gidip gitmeyeceğine yönelik soru yönetildi.

"NEGATİF SONUCU ALMADAN OKULA DÖNEMEYECEKLER"

Özer, soru üzerine, "Sağlık Bakanlığı yeni kararlar açıkladı. Vaka sayısı 2 de olsa, 3 de olsa yüz yüze eğitime hiçbir sınıfta ara verilmeyecek. Testi pozitif çıkan öğretmen ve öğrencilerimiz kendilerini izole edecekler ve 7 gün sonra okula geri dönecekler. 5 gün sonra herhangi bir semptom da göstermiyorsa testi negatif çıkması durumunda okula dönecekler. Öğretmen ve öğrenciler, PCR testi yaptırdıktan sonra 6-7 saat bekliyorlar. Bu sürede negatif test sonucunu almadan okula dönmeyecekler. Onun kararını net olarak koymamız lazım." diye konuştu.

Bir buçuk yıl aradan sonra 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlamanın alınan en önemli kararlardan biri olduğunu belirten Özer, "Salgından en çok etkilenen eğitim oldu. En zengin dijital platformları kullansanız bile yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey alamaz. Bunu tüm toplum gördü." dedi.

Öğretmenlerin yüz yüze eğitimde büyük emek verdiklerini belirten Özer, aşılanma oranlarının da Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu sözlerine ekledi. (AA)

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