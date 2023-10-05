Bakan Özhaseki deprem şurasında alınan kararları açıkladı! 'Tebligat e-Devlet'ten yapılacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara'da Kentsel Dönüşüm Şurasının Sonuç Bildirgesi'ni açıkladı.

Bakan Özhaseki yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

TEBLİGAT E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

"Şurada sadece binanın yıkılması safhası değil, ruhsat aşamasında ve fonksiyon değişikliğinde yüzde 50+1 yeterli olsun dendi. Yapılan kentsel dönüşümlerde karşımıza çıkan tıkanıklığı iş uzamasını tebligat kararına alındı. Tebligatı e-devlet üzerinden yapılması, bina üzerine asılması ve muhtarlıklarda olması konusunda hemfikir olundu.

İstanbul’da 2012’den bugüne kentsel dönüşüm projeleriyle bugüne kadar İstanbul’da 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bakanlığımızca 480 milyar TL değerinde kaynak sağlandı.

"400 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DÖNÜŞÜM SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor.

ÇELİK EV DÖNEMİ

Türkiye'de bundan sonra yapılacak köy evlerinde çelik karkas üzerine yapmayı düşünüyoruz. İlk etapta depremden etkilenen 4 şehirde bu çelik evleri yaparak vatandaşlarımıza göstermek istiyoruz."



