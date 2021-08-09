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Bakan Pakdemirli orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı

09.08.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili son durum hakkında açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı

Bakan Pakdemirli, "Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor" dedi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

13 günde 476 cephede alevlerle savaş verdik. 270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında. Üç orman yangını için çalışmalar devam ediyor. Köyceğiz'de yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz. Kontrol altına alınan yerlerde dıştan içe doğru soğutma işlemi uyguluyoruz. Arazözler en ufak duman kalmayacak şeklide çalışıyor.

"TERMİK SANTRALLERDE RİSK MİNİMİZE EDİLDİ"

Termik santralle alakalı riskler minimize olmuş vaziyette. Orman yangının buradaki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini olumsuz etkilememesi için şeritler oluşturuldu. Üç ayrı tahkimat yapıldı. Seyreltme çalışmaları bitirildi. Risk şu an itibarıyla minimize edildi. Ateşe ulaşmadan, soğutma faaliyetine başlamadan kontrol altında diyemiyorum ama durum düne göre bugün çok daha iyi.

HASAR TESPİTİ

Şu ana kadar 173 milyon liralık hasar tespiti yapıldı. 9 ilde, 26 ilçe, 180 köyde, 7 bin 735 çiftçimizin hasar tespit çalışması yapıldı.

Muğla'da orman yangınlarında 4 bin 500'e yakın arı kovanı zarar gördü. Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da bu konuda yaraları saracağız, yeni bal ormanları tesis edeceğiz. Bitkisel üretim alanlarının yeniden tesisi için ihtiyaç duyulan tohum, fide ve fidanı bedelsiz temin edeceğiz. Özellikle büyükbaş, küçükbaş ve arı kovanı zararlarının tamamını hibe olarak ödüyor olacağız.

"ORMANLARIMIZ YENİDEN KÜLLERİNDEN DOĞACAK"

Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın.

Bundan sonraki ekim dikimlerde yangın kontrol şeritlerimiz daha geniş olacak. Hiç kimse endişe etmesin, ormanlarımız yeniden küllerinden doğacak. Devlet buradadır, yangından zarar gören kimseyi mağdur etmeyeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

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