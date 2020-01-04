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  4. Bakan Pakdemirli, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda konuştu:

Bakan Pakdemirli, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda konuştu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 20:59 | Son Güncelleme

"Biz necip bir milletiz, biz canan için candan geçmiş, vatan için serden geçmiş, istiklal için Çanakkale'de yanmış, istikbal için Kars'ta donmuş bir milletiz. Milletimiz zaferlere çiçekli yollardan gitmemiştir. Mücadelesini etmiş, hakkını vermiş, hakkını almıştır" - "Zira kimsenin şüphesi olmasın, zamanlar farklı olsa da ruh aynı ruh, kan yine o kandır. Sarıkamış, her türlü iklime, şarta ve yokluğa rağmen 'önce vatan, sonra vatan' anlayışını ortaya koyma iradesidir. O gün öyledir, bugün böyledir, yarın da böyle olacaktır, böyle kalacaktır"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Biz necip bir milletiz, biz canan için candan geçmiş, vatan için serden geçmiş, istiklal için Çanakkale'de yanmış, istikbal için Kars'ta donmuş bir milletiz. Milletimiz zaferlere çiçekli yollardan gitmemiştir. Mücadelesini etmiş, hakkını vermiş, hakkını almıştır." dedi.

Bakan Pakdemirli, Sarıkamış ilçesindeki otelde "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" sloganıyla düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, zamanın donduğu Sarıkamış'ta şehitleri anmak için bulunduklarını söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Biz necip bir milletiz, biz canan için candan geçmiş, vatan için serden geçmiş, istiklal için Çanakkale'de yanmış, istikbal için Kars'ta donmuş bir milletiz. Milletimiz zaferlere çiçekli yollardan gitmemiştir. Mücadelesini etmiş, hakkını vermiş, hakkını almıştır. Memleketimizin her karışı, milletimizin hafızasıdır. Yemen'de kızgın çöllerde, Çanakkale'de derin sularda, Sarıkamış'ta dondurucu soğukta imanı için, vatanı için yitip giden nice Anadolu çocuklarının hikayesini barındırır."

- "Acılarımızdan daima zaferler doğuracağız"

Pakdemirli, bıyığı yeni terlemiş gencecik delikanlıların Sarıkamış'ta düşmana değil, soğuğa mağlup olduğunu belirterek, Sarıkamış şehitlerinin yazlık giysiler ve çarıklarla, eksi kırk derecelik soğukta kahramanlık destanı yazdığını dile getirdi.

Allahuekber ve Soğanlı Dağları'nın, milletin din, namus ve vatan uğruna nasıl bir bedel ödediğine şahit olduğunu ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Acımız derindir, hüznümüz bakidir, kalbimizde bir burukluk vardır ama onların bizlere devrettiği sancakla, bayrakla, imanla dağları aşmaya, engelleri yıkmaya evelallah devam edeceğiz. Tarihimizden ibret alacağız ve inşallah acılarımızdan daima zaferler doğuracağız. Zira kimsenin şüphesi olmasın, zamanlar farklı olsa da ruh aynı ruh, kan yine o kandır. Sarıkamış, her türlü iklime, şarta ve yokluğa rağmen
'önce vatan, sonra vatan' anlayışını ortaya koyma iradesidir. O gün öyledir, bugün böyledir, yarın da böyle olacaktır, böyle kalacaktır."

Pakdemirli, şehitlerin çoğunun isminin bilinmediğini ve kabrinin olmadığını dile getirerek, her birini tek tek fatihalar ve dualarla andıklarını ifade etti.

Ecdada layık torunlar olmayı dileyen Pakdemirli, "Allah, birbirimizi Allah için sevmeyi bizlere nasip eylesin. Bizleri 'halka hizmet, Hakk'a hizmet' yolunda müyesser eylesin. Türkiye bugün şehitleriyle yürüyor, Türkiye bugün yiğitleriyle yürüyor. Hep birlikte inşallah 2023'e, 2053'e, 2071'e yürüyeceğiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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