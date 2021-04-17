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Bakan Selçuk: İmkanları seferber ettik

17.04.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın sürecinde uzaktan eğitimi çok başarılı yürüttüklerini belirterek, "Gerek kurduğumuz televizyon kanalları ile gerek öğrenci, öğretmen ve velilere EBA aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerle gerek EBA destek noktalarımızla gerekse tablet bilgisayar ve basılı materyal dağıtımı gibi destekleyici malzemelerle elimizin erdiği gücümüzün yettiği her noktaya her öğrencimize devletimizin imkanlarını seferber ettik" dedi.

Bakan Selçuk: İmkanları seferber ettik

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türk Eğitim Derneği (TED) Ankara Koleji’nin ev sahipliğinde 'IB Yolculuğunda Değişimi Benimsemek' programına video konferans ile katıldı. Bakan Selçuk, bakanlık olarak salgın sürecinde uzaktan eğitimi oldukça başarılı biçimde yürüttüklerini belirterek, verilerin bunu gösterdiğini söyledi. Selçuk, "Gerek kurduğumuz televizyon kanalları ile gerek öğrenci, öğretmen ve velilere EBA aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerle gerek EBA destek noktalarımızla gerekse tablet bilgisayar ve basılı materyal dağıtımı gibi destekleyici malzemelerle elimizin erdiği gücümüzün yettiği her noktaya her öğrencimize devletimizin imkânlarını seferber ettik. Bunlar olurken gördük ki daha uzun zamanda kat edeceğimiz bir dijital yolculukta çok hızlı adımlar attık. EBA’nın teknik ve içerik alt yapısı çok çok güçlendi" dedi.

'DİJİTALE DOĞRU DÖNÜŞÜM'

Eğitimde başarılı görülen her değişimin, dönüşümün ve reformun, sağlam felsefi yaklaşımlarla desteklendiğini belirten Selçuk, "Biz de eğitim ekosistemimizin felsefi temellerini 2023 eğitim vizyonumuzla göreve başladığımızda ortaya koyduk. Dijitale doğru olan bu dönüşüm, bizim de içinde olduğumuz, kitlesel eğitimden kişisel eğitime evrilen bir yapıyı getiriyor. Eğitim teknolojilerinin nihayetinde bireye ve onun gelişimine odaklandığını, bizim çalışmalarımızın da salgın dönemindeki attığımız adımlarla birlikte kişisel eğitimi derinleştirmekte olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ ÇALIŞMAYA DESTEK OLMAYI ÖDEV KABUL EDİYORUZ'

Bakanlık olarak hem Türkiye'nin hem de dünyanın ortak sorunlarına çözüm üretecek nesillerin yetişmesinde gerekli dönüşümün ve bu konuda alınan sorumluluğun farkında olduklarını söyleyen Bakan Selçuk, "Bizim sahip olduğumuz bu bilinç tek başına yeterli olmayacaktır. Burada bir iş birliği gerekiyor; çünkü eğitim birçok paydaşı olan ve ancak mutabakatla tekamüle erecek bir sistem. Bu sebeple iş birliği ve doğru iletişim içinde olmak son derece önemli. Nitekim çocuklarımızın mutlu yetişkinlikleri için müreffeh yarınlarımız için gerçekleştirilen her türlü çalışmaya destek olmayı bir ödev olarak kabul ediyoruz. Bütün eğitim sistemleri gibi bizim eğitim sistemimiz de öğretmenlerin omuzlarında yükseliyor ve öğretmeninin yetkinlik ve nitelikleri doğrultusunda şekil alıyor" dedi.

Kaynak: DHA


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eba Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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