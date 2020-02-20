Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, Türkiye'nin konuştuğu 10 yaşındaki Atakan Kayalar ile ilgili açıklama yaptı.

ATAKAN KAYALAR AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk'un açıklamasından satır başları:



"Biz bir çocuğun bu kadar sosyal medyada yer almasını onaylamayız. Herhangi bir çocuğumuzun durumundan ziyade bir çocuk üzerinden diğer çocukların üzerinde oluşan baskıya kimse dikkat etmiyor. Hemen duyduğumuz anda ilgili uzmanlar sevk edildi, aile ile görüşüldü, bireysel olarak ne tür desteğe ihtiyacı varsa tespit edildi."



