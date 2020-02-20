HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 11:56 | Son Güncelleme

Sosyal medyada okuduğu felsefe kitapları üzerine bir yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hemen duyduğumuz anda ilgili uzmanlar sevk edildi, aile ile görüşüldü, bireysel olarak ne tür desteğe ihtiyacı varsa tespit edildi" dedi.

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, Türkiye'nin konuştuğu 10 yaşındaki Atakan Kayalar ile ilgili açıklama yaptı.

ATAKAN KAYALAR AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk'un açıklamasından satır başları:

"Biz bir çocuğun bu kadar sosyal medyada yer almasını onaylamayız. Herhangi bir çocuğumuzun durumundan ziyade bir çocuk üzerinden diğer çocukların üzerinde oluşan baskıya kimse dikkat etmiyor. Hemen duyduğumuz anda ilgili uzmanlar sevk edildi, aile ile görüşüldü, bireysel olarak ne tür desteğe ihtiyacı varsa tespit edildi."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti
Şahmeran Osmaniye'de ortaya çıktıŞahmeran Osmaniye'de ortaya çıktı
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
Atakan Kayalar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil

Sağlık Bakanı Koca: Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Tacizci avukatla ilgili flaş gelişme

Tacizci avukatla ilgili flaş gelişme

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Ünlü futbolcunun başı büyük belada

Ünlü futbolcunun başı büyük belada

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

16 asırlık tarih binalar arasında kaldı

16 asırlık tarih binalar arasında kaldı

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Diğer Haberler
Annesi ile tartışan babasını bıçaklayarak öldüren çocuk tahliye edildi

Annesi ile tartışan babasını öldüren çocuk tahliye edildi

Karısını satırla öldürdü, dudağını, burnunu ve kulağını kesti bir de tahrik indirimi aldı

Vahşi cinayette tahrik indirimi aldı

Şahmeran Osmaniye'de ortaya çıktı

Şahmeran Osmaniye'de ortaya çıktı

Sivas'taki operasyon 157 parça tarihi eser ele geçirildi

Sivas'taki operasyon 157 parça tarihi eser ele geçirildi

Kayıp Didem Turan'ın cansız bedenine ulaşıldı

11 gündür aranıyordu! Acı haber geldi

Şişli'de çöp kamyonuna atılan çöplerin içinden bebek çıktı

Şişli'de çöp kamyonuna atılan çöplerin içinden bebek çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.