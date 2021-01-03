Bakan Soylu: "2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi. İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist, kahraman Jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi."
Bakan Soylu: "2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi. İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist, kahraman Jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi."
Bakan Soylu: "2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi.
Bakan Soylu: "2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi. İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist, kahraman Jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi."