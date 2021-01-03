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  4. Bakan Soylu: "2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi. İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist, kahraman Jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi."

Bakan Soylu: "2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi. İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist, kahraman Jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi."

03.01.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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Bakan Soylu: "2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi.

Bakan Soylu: "2021’de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi. İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist, kahraman Jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi."

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