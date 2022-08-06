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Bakan Soylu: 2023'te o seçimin akşamı Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler

06.08.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin. 2023’te o seçimin akşamı, bugün Amerika’dan Avrupa’dan Tayyip Erdoğan’a çelme takmaya çalışanlar Allah biliyor ki içimizi, o akşam Tayyip Erdoğan’ın önünde diz çökecekler" dedi.

Bakan Soylu: 2023'te o seçimin akşamı Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler

Kocaeli Milli İrade Meydanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen 10. Açılış Bayramı’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah’ımıza hamd olsun. Tam 20 yıldır Türkiye’yi dönüştüren, değiştiren AK Parti davasının, Cumhur İttifakı’nın neferleri olmaktan büyük onur duyuyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz. Kocaeli, keşke hepiniz burada olsanız da şu muhteşem tabloyu bir görseniz. Allah sizden razı olsun. 2023’e hazır mısınız? Size şu kadarını söyleyeyim. Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin. 2023’te o seçimin akşamı, bugün Amerika’dan, Avrupa’dan Tayyip Erdoğan’a çelme takmaya çalışanlar Allah biliyor ki içimizi, o akşam Tayyip Erdoğan’ın önünde diz çökecekler" diye konuştu.

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"TAYYİP ERDOĞAN'IN HAYALİ 2123'ÜN TÜRKİYE'SİNİ KAZANMAKTIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayallerinden bahseden Soylu, şöyle devam etti:

"Tayyip Erdoğan’ın hayali bu ülkede sadece iktidar olmak değil, Tayyip Erdoğan’ın hayali şehir hastaneleri yapmak değildir, Tayyip Erdoğan’ın hayali bölünmüş yollar yapmak değildir, Tayyip Erdoğan’ın hayali nükleer santraller yapıp Türkiye’nin enerji açığını kapatmak değildir, Tayyip Erdoğan’ın hayali İHA ile SİHA ile terörün beline darbe vurmak değildir sadece. Tayyip Erdoğan’ın bir hayali var. Tayyip Erdoğan’ı hayali 2023 seçimini kazanmak değildir, 2123’ün Türkiye’sini kazanmaktır. Tayyip Erdoğan’ın hayali Marmaray yapmak, Avrasya yapmak, Tayyip Erdoğan’ın hayali biraz önce sürdüğü yerli otomobilimizle milletimizi buluşturmak değildir, Tayyip Erdoğan’ın hayali Anadolu’nun ahlakını bütün dünyaya nakşetmektir. 100 yılın altyapısını kurdu. Önümüzdeki 100 yılın Türkiye’sinin geleceğine hazırlanması için altyapısını kurdu. Sizler 50 gram oy pusulalarınızla birlikte bu ülkeyi mağlup etmeye çalışanlara demokrasiyle birlikte ders verdiniz. Gezi olaylarınızı siz yendiniz, 17-25 Aralık darbesini siz yendiniz, dik durdunuz. 6-8 Ekim olaylarını siz yendiniz, siz dik durdunuz. 15 Temmuz hain darbesini siz yendiniz, dik durdunuz. Bize itimat edin, bugüne kadar itimat ettiniz. Bizimle birlikte çok çalışın, bugüne kadar çok çalıştınız"

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"AMERİKA'NIN SEVGİSİNE İHTİYACIMIZ YOK"

İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kocaelili hemşehrilerim, şu Kılıçdaroğlu’nu güldürmeyeceksiniz değil mi? Bakın, ne oyun kurmuşlarsa kurmuşlar. Gıda krizi için Tayyip Erdoğan’ın ayağına geldiler mi? Ukrayna-Rusya savaşının durması için Tayyip Erdoğan’ın ayağına geldiler mi? Sevmeseler de geldiler mi? Bizim onların sevgisine ihtiyacımız yok. Bizim Avrupa’nın, Amerika’nın sevgisine ihtiyacımız yok, milletimizin sevgisine, gücüne ihtiyacımız var"

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