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Bakan Soylu Arnavutluk'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 12:15 | Son Güncelleme

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti - Görüşmede, FETÖ ile organize suçlarla mücadele ve göç konularının ele alındığı öğrenildi

TİRAN (AA) - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti.

Bakan Soylu, resmi ziyaretlerde bulunacağı Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi.

Tiran Uluslararası Havalimanı'nda Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Besfort Lamalları, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Soylu, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği'ne geçti.

Büyükelçi Yörük tarafından verilen brifingin ardından Başbakanlık Ofisi'ne giden Soylu, Başbakan Rama ile bir araya geldi.

Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden heyetler arası görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile organize suçlarla mücadele ve göç konularının ele alındığı öğrenildi.

Görüşmeye, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı (KOM) Resul Holoğlu da iştirak etti.

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