Bakan Soylu, bayrama Hakkari'de askerlerle birlikte girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari temasları kapsamında Yüksekova ilçesindeki Düztepe Üs Bölgesi'nde Mehmetçik ile bir araya geldi. Bakan Soylu, askerlerle bayram namazı kıldı.

Bayram Namazımızı, Hakkari Yüksekova Düz Tepe Üs Bölgesi'nde, kahramanlarımızla birlikte kıldık, bayramlaştık.

Allah kabul etsin, #RamazanBayramı’mız mübarek olsun pic.twitter.com/YHCVrvMfoB — Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) May 13, 2021

Dün gece saatlerinde askerlerin bayramını kutlayan Bakan Soylu, Göllerbaşı Üs Bölgesi ile Binbir Kapı Üs Bölgesi'ne de telsiz ile ulaştı.

Askerlerle bayramlaşan Soylu, telsiz üzerinden şöyle seslendi:

"Bayramınızı tebrik ediyorum, Allah sizi muhafaza etsin, sizi korusun. Biz şu anda Düztepe Üs Bölgesi'ndeyiz, 'Göllerbaşı Üs Bölgesi'ndeki bütün kahramanlarımıza selam olsun, bayramları mübarek olsun' diyoruz. Allah nice bayramlara ulaştırsın, Allah sizi korusun. Allah ayağınıza taş değdirmesin inşallah, buradan Binbir Kapı'ya selamlar. Allah'a emanet olun, hayırlı bayramlar."

3480 metrede, Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'nde, kahramanlarımızla bir aradayız ????????@Jandarma pic.twitter.com/bpCPqZiyX9 — Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) May 12, 2021

Kaynak: DHA-AA



