HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bakan Soylu, bayrama Hakkari'de askerlerle birlikte girdi

Bakan Soylu, bayrama Hakkari'de askerlerle birlikte girdi

13.05.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı namazını Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 480 rakımlı Düz Tepe Üs Bölgesi'nde bulunan askerlerle kıldı. Ayrıca, Bakan Soylu diğer üs bölgelerine telsizle ulaşarak askerlerin bayramını kutladı.

Bakan Soylu, bayrama Hakkari'de askerlerle birlikte girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari temasları kapsamında Yüksekova ilçesindeki Düztepe Üs Bölgesi'nde Mehmetçik ile bir araya geldi. Bakan Soylu, askerlerle bayram namazı kıldı.

Dün gece saatlerinde askerlerin bayramını kutlayan Bakan Soylu, Göllerbaşı Üs Bölgesi ile Binbir Kapı Üs Bölgesi'ne de telsiz ile ulaştı.

Askerlerle bayramlaşan Soylu, telsiz üzerinden şöyle seslendi:

"Bayramınızı tebrik ediyorum, Allah sizi muhafaza etsin, sizi korusun. Biz şu anda Düztepe Üs Bölgesi'ndeyiz, 'Göllerbaşı Üs Bölgesi'ndeki bütün kahramanlarımıza selam olsun, bayramları mübarek olsun' diyoruz. Allah nice bayramlara ulaştırsın, Allah sizi korusun. Allah ayağınıza taş değdirmesin inşallah, buradan Binbir Kapı'ya selamlar. Allah'a emanet olun, hayırlı bayramlar."

Kaynak: DHA-AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtıVerdiği kiloları geri aldı! Saba Tümer yaz sezonunu böyle açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

Tansiyonu tırmandıracak açıklama! İsrail'i böyle savundu

Tansiyonu tırmandıracak açıklama! İsrail'i böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Filistin'e destek: Yeter! Uyanın artık

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Filistin'e destek: Yeter! Uyanın artık

Kan donduran görüntüler! Filistinli diye linç etmeye çalıştılar

Kan donduran görüntüler! Filistinli diye linç etmeye çalıştılar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.