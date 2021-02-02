Bakan Soylu: Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım

Telegram hesabından videolu paylaşımda bulunan Soylu, "Twitter'ın yasaklama politikasını gördünüz di mi? Bizim kutsalımıza, Kâbe'mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiren Twitter, LBGT sapkınlığının kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz, çocuklarımıza bu oyuna gelmemeleriniz tembihle söylediğimiz twite, sansür getirdi. Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım" dedi.

Bakan Soylu bugünkü paylaşımında "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiçbir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin... Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, büyük ve güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır" ifadelerini kullanmıştı.

Twitter, Bakan Soylu'nun bu tweetine de uyarı notu düşmüştü.



