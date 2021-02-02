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Bakan Soylu: Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım

02.02.2021 19:23 | Son Güncelleme:
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Bakan Soylu: Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter'ın sansür uyguladığını belirterek, takipçilerini Telegram'a davet etti. Bakan Soylu, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda "Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın tweetlerine uyarı koymasının ardından "sansürlü" bir tweet attı.

Bakan Soylu'nun paylaşımı şu şekilde:
"Twittr snsür uygluyr
Telegrm gelr misniz"

soylu-

TELEGRAM'DAN PAYLAŞIM YAPTI

Telegram hesabından videolu paylaşımda bulunan Soylu, "Twitter'ın yasaklama politikasını gördünüz di mi? Bizim kutsalımıza, Kâbe'mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiren Twitter, LBGT sapkınlığının kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz, çocuklarımıza bu oyuna gelmemeleriniz tembihle söylediğimiz twite, sansür getirdi. Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Bakan Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma kapsamında öğrencilerin gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurmuştu.

Bakan Soylu, “Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” ifadelerini kullanmıştı.

Soylu’nun paylaşımına, Twitter tarafından uyarı konulurken, “nefret söylemi hakkındaki kurallarını ihlal ettiği” notu düşülmüştü.

Bakan Soylu bugünkü paylaşımında "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiçbir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin... Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, büyük ve güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır" ifadelerini kullanmıştı.

Twitter, Bakan Soylu'nun bu tweetine de uyarı notu düşmüştü.

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