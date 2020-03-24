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  4. Bakan Soylu: Büyüklerimiz evde kalarak, etkileşim hastalarından da korunacak

Bakan Soylu: Büyüklerimiz evde kalarak, etkileşim hastalarından da korunacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 00:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 65 yaş ve üstü risk grubunda olan kişilerin, evlerinde kalarak yalnızca koronavirüsten değil, kendilerini görüntüleyenlerden de korunacağını söyledi.

Bakan Soylu: Büyüklerimiz evde kalarak, etkileşim hastalarından da korunacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından risk grubundaki vatandaşlara evde kalma çağrısını yineledi. Bakan Soylu, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" dedi.


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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüs

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