Bakan Soylu: Büyüklerimiz evde kalarak, etkileşim hastalarından da korunacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından risk grubundaki vatandaşlara evde kalma çağrısını yineledi. Bakan Soylu, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" dedi.

65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 23, 2020



