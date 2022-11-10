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Bakan Soylu'dan '10 Kasım' mesajı: "Gazi’nin vefatıyla bir dünya lideri kaybetmiştir"

10.11.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'nın ilhamının, bugün de dünyadaki mazlum milletlerin kalbinin Türkiye ile atmasına vesile olduğunu belirtti.

Bakan Soylu'dan '10 Kasım' mesajı: "Gazi’nin vefatıyla bir dünya lideri kaybetmiştir"

Soylu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, yaşamıyla verdiği mücadeleyle devrinin hakim güçlerinin, mağrurlarının, "tek dişi kalmış canavarlar"ın sömürgeci hesaplarını altüst eden, mazlumların, mağdurların ve bir büyük milletin umudu olan cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümünün idraki içinde olduklarını kaydetti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesinin sadece Türk milleti için değil, küresel sömürü düzeninin esiri olmuş bütün milletler için de özgürlük yolculuğunun başlangıcı olduğunu anlatan Soylu, "Liderliğinde verdiğimiz Kurtuluş Savaşı'nın ilhamı, bugün de dünyadaki mazlum milletlerin kalbinin Türkiye ile atmasına vesile olmuştur." ifadelerini kullandı.

Gazi'nin vefatıyla dünyanın bir lider kaybettiğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Milleti ve insanlık için çizdiği istikamet, yine aynı milletten çıkan yeni bir dünya lideri tarafından, tüm emperyalist dünyaya karşı kararlılıkla takip edilmektedir. Türkiye bugün, merhametsizliğin ve gücün hakim kılınmak istendiği bir dünyada, istiklal mücadelemizin benzeri, kutlu bir mücadele vermekte, Orta Doğu'dan Afrika'ya insanların onurlu yaşama hakkını savunmakta ve güzel Cumhuriyetimizin kuruluşunda koyulan muasır medeniyet hedefine ulaşmak için çalışmaktadır."

Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkan Türkiye'nin, dünyanın merakla izlediği bir ülke haline geldiğini belirten Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ise 21. yüzyılın başından itibaren ortaya koyduğu gelişme, dünya dengeleri üzerindeki etkisi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyet'in ikinci asrı için ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla ülkemiz, insanlığın tekrar ilgi ve umutla takip ettiği bir ülke konumuna gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle güzel Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan ve büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve şükranla yad ediyor, aziz milletimize ve tüm insanlığa başsağlığı diliyoruz."

(AA)

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