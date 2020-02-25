Bakan Soylu'dan 81 ile koronavirüs genelgesi

Genelgenin ardından İran ile Türkiye arasında kara ve demir yolu geçişlerine imkan veren Ağrı/Gürbulak, Van/Kapıköy, Hakkari/Esendere, Iğdır/Dilucu kara hudut kapıları ile Van/Kapıköy demir yolu hudut kapısı geçici süreyle giriş-çıkışlara kapatıldı.

Dışişleri, Milli Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Ticaret ve ilgili diğer bakanlıklarla koordineli alınan karar, İçişleri Bakanlığınca valiliklere bildirildi.

Koronavirüsün İran'da görülmesinin ardından ateşi olan veya öksürük, burun akıntısı, hapşırık, halsizlik ve solunum sıkıntısı gibi koronavirüs belirtileri bulunan yolcuların sınırdan girişlerine izin verilmedi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, İran gündemiyle yaptığı toplantının ardından sınır hareketinin azaltılması yönünde tavsiye kararı verdi. İran'daki koronavirüs tablosunun ağırlaşması nedeniyle komşu ülkeyle sınırların geçici kapatılması kararı alındı.

Kovid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şöyle sıralandı:

Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken Çin ana karasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 81 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 30 kişide Kovid-19 tespit edildi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSE RASTLANILMADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Şubat'ta gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından, erken dönemde aldıkları tedbirlerle bugüne kadar bu hastalığı Türkiye'den uzak tutmayı başardıklarını açıkladı.

Tüm süreçleri şeffaflıkla yönettiklerini belirten Koca, "Kovid-19 yani yeni koronavirüse ülkemizde şu ana kadar rastlanmadı ve bulunmadı. Çabamız bundan sonra da olmaması yönünde." dedi.

Koca, vaka tespiti olursa uygulanacak tüm önlemlerin önceden belirlendiğini, yeteri kadar antiviral ilaç ve medikal malzeme gibi ihtiyaçların depolandığını, tedarik zincirinin sağlam olduğunu ve bu noktada endişe edilmemesi gerektiğini kaydetti.

WUHAN'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARI GETİRİLDİ

Kovid-19 salgınının yaşandığı Vuhan kentindeki Türk vatandaşları, organize ve yüksek koordinasyona sahip bir operasyon sonucunda askeri kargo uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Vuhan'da yaşayıp Türkiye'ye dönme taleplerini ileten vatandaşların, ambulans uçakla sağlık ekipleri ve enfeksiyon uzmanları eşliğinde sağlıklı bir şekilde Türkiye'ye getirilmesi sağlandı.

Türkiye'ye getirilen ve gözlem süreleri dolan vatandaşları Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde ziyaret eden Sağlık Bakanı Koca, tahliye edilenlerden alınan numunelerin sonuçlarının negatif olduğunu, bu kişilerin bundan sonra normal hayatlarına devam edeceklerini, herhangi bir takip gerekmediğini açıkladı.