Bakan Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken açıklama: Kılıçdaroğlu şu anda freni patlamış şekilde gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te yayınlanan 'Seçim 2023' programında Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. İşte haberin detayları ve Bakan Soylu'nun açıklamaları...

"KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA NE YAPILMAMASI GEREKİYORSA YAPIYOR"

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerine değinen Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Siyasal tarihe şöyle geçecek, Kılıçdaroğlu ikinci turda ne yapılmaması gerekiyorsa yapıyor. Siz bunları bu masanın etrafında çok tartışacaksınız. Siyaset tutarlılık, samimiyet ister. İkinci turda CHP tarafından hem samimiyetsiz hem takiye siyaset yapılmaktadır. İYİ Parti, DEVA, Gelecek'in etkisinin kalmadığını düşünüyorum.

Bir siyasi partinin içinde olursunuz, bu siyasi partinin içinde parti siyaseti yaparsınız. Parti içinde egemen olursunuz ama ülke siyasetinde egemen olamayabilirsiniz. Kılıçdaroğlu, 'parti içinde yaptığı hamlelerin hepsini ülke siyasetinde yaparsam başarılı olabilirim' diye düşünmüştür. İkinci turun kendine ait çok büyük tecrübesi olacak. Kılıçdaroğlu şu anda freni patlamış şekilde gidiyor."