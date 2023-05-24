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Özdağ'dan o soruya sert yanıt: Oy vermezlerse vermesinler, hiç umurumda değil

24.05.2023 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, düzenlediği basın toplantısında ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Siyaset gündeminde hareketli dakikaların yaşandığı günün ardından Özdağ, katıldığı bir canlı yayında Yeşil Sol Parti'yle ilgili sorulan bir soruya ise sert bir yanıt verdi.

Özdağ'dan o soruya sert yanıt: Oy vermezlerse vermesinler, hiç umurumda değil

28 Mayıs'a günler kaldı. İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan pazartesi günü ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı. Farklı bir politika izleyen Zafer Partisi ise bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

ümit

Yeni gelişmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Özdağ, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında konuk olduğu Kenan Taş'a dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Taş, "Yeşil Sol boykot ederse seçimden olmayacak mısınız?" sorusunu yöneltti. Özdağ ise şu yanıtı verdi;

Ben siyaseti çok açık yaparım. Türk halkından oy isterim. Türkiye'ye düşmanca politikalar izleyen hiçkimseden de oy talebim olmaz. O sadece Yeşil Sol'un yöneticilerini bağlar. Vermezlerse vermesinler hiç umurumda değil. Beni davet edenler beni politikalarımı, Zafer Partisi'nin duruşunu biliyorlar. Seçmen büyük çoğunlukla Türkiye 'göçmenistan olmaması için oy kullanacak.

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Ümit Özdağ

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