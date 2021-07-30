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Bakan Soylu'dan Konya'daki katliama ilişkin açıklama

30.07.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatın kaybetmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Konya'daki olay bir husumetin devamı, 11 yıllık bir olay. Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur." dedi.

Bakan Soylu'dan Konya'daki katliama ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Konya'daki katliamla alakalı açıklamalarda bulundu.

Konya'daki olay bir husumetin devamı, 11 yıllık bir olay.

Olayın failleri kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilecektir.

Bu katliam istismar edilmeye çalışılmaktadır.

Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur.

Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir.

Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya Süleyman Soylu
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