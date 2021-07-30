Bakan Soylu'dan Konya'daki katliama ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Konya'daki katliamla alakalı açıklamalarda bulundu.

Konya'daki olay bir husumetin devamı, 11 yıllık bir olay.

Olayın failleri kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilecektir.

Bu katliam istismar edilmeye çalışılmaktadır.

Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur.

Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir.

Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır.



