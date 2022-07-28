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Bakan Soylu dikkat çeken ifadelerle duyurdu: Türkiye’ye sızan 3 PKK’lı ölü ele geçirildi…

28.07.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Suriye sınırından Türkiye’ye sızan 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyururken dikkat çeken mesajlar verdi. Soylu açıklamasında “‘Dostlarımızdan’ taziye mesajı bekliyoruz(!)” ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Bakan Soylu dikkat çeken ifadelerle duyurdu: Türkiye’ye sızan 3 PKK’lı ölü ele geçirildi…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında Suriye sınırından Türkiye’ye sızan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ‘Topraklarımızda terörist istemiyoruz! Teslim olun!’ çağrısında bulunan Soylu açıklamasının devamında ise “‘Dostlarımızdan’ taziye mesajı bekliyoruz(!)” sözleri ile dikkat çeken bir ifade kullandı.

İşte İçişleri Bakanı Soylu’nun yaptığı açıklama:

"TOPRAKLARIMIZDA TERÖRİST İSTEMİYORUZ

TESLİM OLUN❗

Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK’lı terörist; Emniyet İstihbaratımızın takibi, Mardin Emniyet ve Jandarma, İHA, SİHA, hava takviyesi ve PÖH, JÖH desteğiyle ölü ele geçirildi.

"Dostlarımızdan" taziye mesajı bekliyoruz(!)"

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Anahtar Kelimeler:
pkk Süleyman Soylu
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