Bakan Soylu duyurdu! Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "29 Ekim 2023'te, Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen EREN Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında, 3 PKK'lı terörist, 1 M-16, 2 Kaleşnikof silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamıza ve korucularımıza tebrikler" dedi.

29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız.



Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen EREN Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında,

3 PKK'lı terörist,

1 M-16, 2 Kaleşnikov silahlarıyla… — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 3, 2023



