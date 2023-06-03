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  4. Bakan Soylu duyurdu! Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu duyurdu! Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

03.06.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice kırsalında 3 PKK'lı teröristin ölü olarak geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu açıklamasında "29 Ekim 2023'te, Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız" dedi.

Bakan Soylu duyurdu! Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "29 Ekim 2023'te, Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen EREN Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında, 3 PKK'lı terörist, 1 M-16, 2 Kaleşnikof silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamıza ve korucularımıza tebrikler" dedi.


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Diyarbakır Süleyman Soylu

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