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  4. Bakan Soylu duyurdu! Diyarbakır'da askeri tesise saldırı girişimi

Bakan Soylu duyurdu! Diyarbakır'da askeri tesise saldırı girişimi

19.05.2021 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

Bakan Soylu duyurdu! Diyarbakır'da askeri tesise saldırı girişimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur."

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Diyarbakır Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

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