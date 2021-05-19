Bakan Soylu duyurdu! Diyarbakır'da askeri tesise saldırı girişimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur."

Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir.



Herhangi bir zaiyat yoktur. — Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) May 18, 2021

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

