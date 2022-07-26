Bakan Soylu duyurdu! Etkisiz hale getirildiler... "Bu topraklar sizin için ölümdür"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'ye sızan biri İran uyruklu 2 teröristin etkisiz hala getirildiğini belirtti.

Teröristlere de 'teslim olun' çağrısı yapan İçişleri Bakanı Soylu, "İran sınırından Türkiye’ye sızan biri İranlı 2 terörist; Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonunda Kahraman Jandarma'mızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz: Teslim olun, yoksa bu topraklar sizin için ölümdür" ifadelerini kullandı. (DHA)





