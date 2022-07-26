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  4. Bakan Soylu duyurdu! Etkisiz hale getirildiler... "Bu topraklar sizin için ölümdür"

Bakan Soylu duyurdu! Etkisiz hale getirildiler... "Bu topraklar sizin için ölümdür"

26.07.2022 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Özalp ilçesinin Damlacık kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "Teröristlere tekrar söylüyoruz: Teslim olun, yoksa bu topraklar sizin için ölümdür" dedi.

Bakan Soylu duyurdu! Etkisiz hale getirildiler... "Bu topraklar sizin için ölümdür"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'ye sızan biri İran uyruklu 2 teröristin etkisiz hala getirildiğini belirtti.

Teröristlere de 'teslim olun' çağrısı yapan İçişleri Bakanı Soylu, "İran sınırından Türkiye’ye sızan biri İranlı 2 terörist; Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonunda Kahraman Jandarma'mızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz: Teslim olun, yoksa bu topraklar sizin için ölümdür" ifadelerini kullandı. (DHA)

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