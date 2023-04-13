HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu duyurdu! Gaziantep'teki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 149 gözaltı

Bakan Soylu duyurdu! Gaziantep'teki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 149 gözaltı

13.04.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 149 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Soylu, açıklamasında, uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan uygulamalara ilişkin detayları da verdi.

Bakan Soylu duyurdu! Gaziantep'teki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 149 gözaltı

Bakan Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasında düzenlenen basın toplantısında, sahur vaktinde kahraman teşkilatın Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştirdiğini söyledi. Uyuşturucuyla mücadelenin büyük bir inanç ve kararlılıkla devam ettiğini anlatan Soylu, devletin tüm kurumlarıyla bu noktada var gücüyle çalıştığını vurguladı.

"TÜRKİYE BÜYÜK TEHDİTLERİ BERTARAF ETTİ"

Bugün itibarıyla bir çoğu uyuşturucu imal ve ticaretinden olmak üzere 126 bin kişinin cezaevinde olduğunu dile getiren Soylu, "Yaptığımız çalışmalarda uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu metruk binaların yıkılması da dahil olmak üzere çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda 124 bin binadan 110 bini ya yıkılmış ya da rehabilitasyona uğramıştır. Bu geri kalan 14 bin binanın da yıkılma işlemi devam etmektedir." dedi.

Direkt uyuşturucuya bağlı ölüm sayısının son 6 yılda yapılan mücadele çerçevesinde 941'ten 270'e düştüğünü aktaran Soylu, Türkiye'nin, yaptığı çalışmalar neticesinde büyük yakalamalar gerçekleştirdiğini, büyük tehditleri bertaraf ettiğini bildirdi.

AA-20230413-30835152-30835150-ICISLERI_BAKANI_SOYLU_GAZIANTEP_IL_EMNIYET_MUDURLUGUNDE_ACIKLAMALARDA_BULUNDU

Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleyi kendi milletiyle beraber yürütmek isteyen Türkiye'nin bu anlamda da önemli kampanyalar düzenlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda En İyi Narkotik Polisi Anne uygulamasını ortaya koyduk ve aynı zamanda uyuşturucuyla mücadelede tarihinde ilk defa illerdeki risk durumunu ölçtük. İllerde 40, ilçelerde ise 32 kriterle riskleri belirledik. 65'in üzerindeki vilayette kanalizasyonlardan aldığımız atıklarla uyuşturucunun miktarını, nevini sürekli karşılaştırma kabiliyetine sahip olan, bunun yanında bir çok izleme ve müdahale mekanizmasını sağlayabilir hale geldik. Bugünkü 49. Kökünü Kurutma Operasyonu gibi 48 tane Kökünü Kurutma Operasyonu yapmış, bir çok suçluyu yakalamış ve cezaevine göndermiş Türkiye, aynı zamanda bir adım daha atmıştır. Bu kapsamda uzun zamandır Adalet Bakanlığımızla üzerinde çalıştığımız ve TBMM'ye önerdiğimiz süreç, başarıyla tamamlanmıştır. Böylelikle özellikle metamfetamin, captagon ve bonzai gibi sentetik uyuşturuculara yönelik yeni bir düzenleme ortaya konmuş, bunun neticesinde sentetik uyuşturucu nevi ve uyarıcılarının imal ve ticareti suçunda ceza alt sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarılmıştır. Sadece bu değil aynı zamanda yine aynı düzenlemeyle uyuşturucu uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan haklarında alınan kamu davasının ertelenmesi ve denetimli serbestlik kararı verilenlere farklı cezalar verilebilecek ilave yükümlülükler getirebilecek bir tanımlama gerçekleştirilmiştir. Bu da aynı zamanda bir erteleme süreci içerisinde yeniden uyuşturucu kullanıp kullanmamakla ilgili sürpriz testler yapabilme imkanı tanımıştır."

ZORUNLU REHABİLİTASYON VE TEDAVİ UYGULAMASI

Yeni düzenlemelerle bu suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülere de rehabilitasyon imkanı tanındığını ifade eden Soylu, "Sağlık Bakanlığımızın da rehabilitasyon konusunda yapmış olduğu bir hazırlık kamuoyuyla paylaşacağı bir süreç söz konusu. En önemli meselelerden bir tanesi, özellikle annelerin bizlerden istediği konulardan bir tanesi zorunlu rehabilitasyon ve tedavi uygulamasıdır. Bu da biraz önce bahsettiğim kanunla beraber TBMM'den resmi gazete ile yürürlüğe girmesiyle birlikte başlamıştır. Yani hakimler 48 saat içerisinde zorunlu tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına başlayabilme imkanına sahiptirler. Zorunlu tedavi ve rehabilitasyon cezaevlerinde de uygulanabilecektir ve buna yönelik yeni cezaevleri de inşa edeceğiz." diye konuştu.

AA-20230413-30835152-30835151-ICISLERI_BAKANI_SOYLU_GAZIANTEP_IL_EMNIYET_MUDURLUGUNDE_ACIKLAMALARDA_BULUNDU

"ARKADAŞLARIMIZ ŞU ANA KADAR 179 HEDEFİN 149'UNU YAKALAMIŞ OLDULAR"

Yapılan tüm bu düzenlemeler çerçevesinde önümüzdeki süreçte kökünü kurutma çalışmalarında bir kat daha başarılı olabilme iradesinin ortaya konacağını belirten Soylu, Gaziantep'teki operasyonun detaylarını şöyle açıkladı:

"49. Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 179 hedef belirlenmiş, 179 hedefe saat 04.45 itibarıyla 1529 polis ve jandarmanın katılımıyla operasyon başlatılmıştır. Bu operasyonu da arkadaşlarımız başarıyla gerçekleştirmiş ve şu ana kadar 179 hedefin 149'unu yakalamış oldular. Allah onlardan razı olsun, çalışmalarına aynı şekilde devam ediyorlar. Dün de uzun zamandır takip ettiğimiz ve 24 yıllık cezasından kaçan, hem de bir çok uyuşturucu suçundan açık dosyası bulunan bir uyuşturucu baronunu İstanbul emniyetimiz, istihbaratımız ve Narkotik Başkanlığımız ortaya koyduğu çalışmayla yakalamıştır."

Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadelenin aynı sadakat ve kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi. (AA)

Operasyonda şok detaylar! Fizyoterapist ve özel diş... Operasyonda şok detaylar! Fizyoterapist ve özel diş...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri'nden yeni genelge! 81 ile gönderildiİçişleri'nden yeni genelge! 81 ile gönderildi
'Şehir efsanesi' diyerek açıkladı! Seçim anketinde son durum'Şehir efsanesi' diyerek açıkladı! Seçim anketinde son durum
Ankara'da 7 katlı apartmanda patlama!Ankara'da 7 katlı apartmanda patlama!
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Süleyman Soylu İçişleri Bakanı operasyon

En Çok Okunan Haberler

Naci Görür, Erdoğan'ın hedefindeki o profesörün kim olduğunu açıkladı! İşte o paylaşım…

Naci Görür, Erdoğan'ın hedefindeki o profesörün kim olduğunu açıkladı! İşte o paylaşım…

Survivor'da gergin anlar! Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'ni topladı Yusuf için kararını açıkladı

Survivor'da gergin anlar! Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'ni topladı Yusuf için kararını açıkladı

Erdoğan'dan "Kazanacağınızdan emin misiniz?" sorusunu net yanıt

Erdoğan'dan "Kazanacağınızdan emin misiniz?" sorusunu net yanıt

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

Göğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan etti

Göğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan etti

14 Mayıs sonrası tarihe karışıyor! Ortak vaat milyonlarda heyecan yarattı

14 Mayıs sonrası tarihe karışıyor! Ortak vaat milyonlarda heyecan yarattı

İlginizi Çekebilir

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.