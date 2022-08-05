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  4. Bakan Soylu duyurdu! Karayılan'ın özel görev verdiği teröristler öldürüldü

Bakan Soylu duyurdu! Karayılan'ın özel görev verdiği teröristler öldürüldü

05.08.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 teröristin Ağrı'da etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, Bakan Soylu açıklamasında "Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu duyurdu! Karayılan'ın özel görev verdiği teröristler öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 teröristin, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta bugün, sarı torbaya girdi.

Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma'daki kahramanlarımıza tebrikler... Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın...

Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şâd, Makamın âlî olsun...

Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin..."


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pkk Ağrı Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
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