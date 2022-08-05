Bakan Soylu duyurdu! Karayılan'ın özel görev verdiği teröristler öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 teröristin, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta bugün, sarı torbaya girdi.

Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma'daki kahramanlarımıza tebrikler... Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın...

Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şâd, Makamın âlî olsun...

Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin..."

Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta bugün,

SARI TORBAYA GİRDİ.



Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma'daki Kahramanlarımıza tebrikler????



Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak.

Meraklanmasın... + — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 5, 2022

Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı.

Ruhun şâd,

Makamın âlî olsun...



Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin... — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 5, 2022



