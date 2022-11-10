HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu duyurmuştu! İfadesi ortaya çıktı: 'Para kazanacaktım, beceremedim'

Bakan Soylu duyurmuştu! İfadesi ortaya çıktı: 'Para kazanacaktım, beceremedim'

10.11.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir depoya yapılan baskında gümrük kaçağı 132 milyon 250 bin boş makaron ile 4 milyon 725 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Operasyonda yakalanan şüphelilerden H.A.'nın ifadesinde, "Para kazanacağımı düşünüyordum ancak beceremedim" dediği ortaya çıktı. İşte olayın detayları...

Bakan Soylu duyurmuştu! İfadesi ortaya çıktı: 'Para kazanacaktım, beceremedim'

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

e9ef5d85add345d02b96dd8cdf091b7b

Aramada gümrük kaçağı 132 milyon 250 bin makaron, 31 bin 600 gram kıyılmış tütün, 4 milyon 725 bin doldurulmuş makaron ve sigara üretim ünitesi ele geçirildi.

c98f1a4c267579a58d8aa7bc04d55069

BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan 'Kahraman polislerimize tebrikler' notu ile duyurduğu operasyonda; H.A. ile güvenlik görevlisi N.A. gözaltına alındı.

01

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden H.A.'nın ifadesinde, "Çevremdeki kişilerden parça toplayıp, makine kurdum. Para kazanacağımı düşünüyordum ancak beceremedim" dediği belirtildi.

31547700559f9c66ac4be3b113dead59

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(DHA)

Arkadaşına hayatının şokunu yaşattı, 400 bin lirayı eğlencede yedi Arkadaşına hayatının şokunu yaşattı, 400 bin lirayı eğlencede yedi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otobüs şoförünün feci ölümü! İki araç arasında kaldıOtobüs şoförünün feci ölümü! İki araç arasında kaldı
AK Parti'den adaydı! CHP bu kareyle duyurduAK Parti'den adaydı! CHP bu kareyle duyurdu
'15 kişinin kaybolduğu' iddia edilmişti! Mersin'deki 'gizemli ev' yine Türkiye'nin gündeminde'15 kişinin kaybolduğu' iddia edilmişti! Mersin'deki 'gizemli ev' yine Türkiye'nin gündeminde
Anahtar Kelimeler:
Adana Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan adaylık açıklaması! 2024 başkanlık seçimlerinde...

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan adaylık açıklaması! 2024 başkanlık seçimlerinde...

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Hastalık her geçen gün yayılıyor! Koronavirüsü solladı

Hastalık her geçen gün yayılıyor! Koronavirüsü solladı

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

İlginizi Çekebilir

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdiyse...

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdiyse...

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.