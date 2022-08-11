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  4. Bakan Soylu fotoğrafını paylaştı! PKK'lı terörist canlı bomba yeleğiyle yakalandı

Bakan Soylu fotoğrafını paylaştı! PKK'lı terörist canlı bomba yeleğiyle yakalandı

11.08.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez Mare bölgesinde, PKK/KCK terör örgütü mensubu, 'Ebu Ali' kod adlı Hasan Najjar'ın 1,8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve mühimmatla yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu fotoğrafını paylaştı! PKK'lı terörist canlı bomba yeleğiyle yakalandı

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu 'Ebu Ali' kod adlı Hasan Najjar, 1,8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı. Sınırlarımız içinde de sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmayan; emniyet teşkilatımıza, emniyet istihbarat birimlerimize, jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki kahraman evlatlarımıza tebrikler" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk Süleyman Soylu terörist
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