Bakan Soylu iftarda vatandaşlarla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Demokrasiyi, hukuku, bizi ve vatandaşı beğenmeyenler, kendi oyuyla bizi birbirine eşit kılmayanlar ve bizi aşağılayanlar, sosyal medyadan sürekli tezvirat üretiyor." dedi.

Bakan Soylu, Mamak ilçesindeki Seğmen Konağı'nda düzenlenen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Soylu, ülke gündeminde bugünlerde birtakım siyaset tartışmalarının yaşandığını anımsatarak vatandaşlardan morallerini bozmamalarını istedi.

Sistem ve hukuki süreç işlediği sürece bütün engellerin aşılacağını ifade eden Soylu, asıl önemli olanın tartışmaları geride bırakabilecek çözümler üretmek olduğuna işaret etti.

- "Bizim bir vatanımız, bir bayrağımız var"

Türkiye'nin bundan çok daha şiddetli siyasi gündemler yaşadığını kaydeden Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Askeri darbelerle karşılaştık. Kah başbakanlarımızı kah bu ülkenin gençlerini ne olduğu belli olmayan adamların kurduğu karanlık tezgahlarda feda ettik. Ama hep birlikte bir şekilde ayakta kalmayı başardık. Hepsinin arkasında dışarıdan ithal zihniyetler vardı. Hepsinin arkasında yabancı fitne odaklarının, lobilerin, locaların adamları vardı. Hala daha varlar. İsim değiştirdiler. FETÖ oldular, PKK oldular, başka yapılanmalar oldular. Ama Allah'a çok şükürler olsun biz hep yan yanayız. Ne isim ne de cisim değiştirdik. Yine bir ramazan sofrasının etrafındayız. Yine ellerimizi semaya açtık, hem geçmişimize hem de gelecek nesillerimizin hayırlı olması için dua ediyoruz. Çünkü bizim bir vatanımız, bir bayrağımız var. Gidecek başka toprağımız, gölgesine sığınacak başka bayrağımız olmadığı için biz hem birbirimize hem bu sofralara hem de bu gönüllere mecburuz."