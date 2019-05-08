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Bakan Soylu iftarda vatandaşlarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 21:51 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Demokrasiyi, hukuku, bizi ve vatandaşı beğenmeyenler, kendi oyuyla bizi birbirine eşit kılmayanlar ve bizi aşağılayanlar, sosyal medyadan sürekli tezvirat üretiyor" - "Çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz ve inşallah dualarınızla beraber İstanbul'da seçimi kazanıp Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir 5 yıl daha İstanbul'da milletimize hizmet edeceğiz. Bunun gayreti, mücadelesi içerisindeyiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Demokrasiyi, hukuku, bizi ve vatandaşı beğenmeyenler, kendi oyuyla bizi birbirine eşit kılmayanlar ve bizi aşağılayanlar, sosyal medyadan sürekli tezvirat üretiyor." dedi.

Bakan Soylu, Mamak ilçesindeki Seğmen Konağı'nda düzenlenen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Soylu, ülke gündeminde bugünlerde birtakım siyaset tartışmalarının yaşandığını anımsatarak vatandaşlardan morallerini bozmamalarını istedi.

Sistem ve hukuki süreç işlediği sürece bütün engellerin aşılacağını ifade eden Soylu, asıl önemli olanın tartışmaları geride bırakabilecek çözümler üretmek olduğuna işaret etti.

- "Bizim bir vatanımız, bir bayrağımız var"

Türkiye'nin bundan çok daha şiddetli siyasi gündemler yaşadığını kaydeden Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Askeri darbelerle karşılaştık. Kah başbakanlarımızı kah bu ülkenin gençlerini ne olduğu belli olmayan adamların kurduğu karanlık tezgahlarda feda ettik. Ama hep birlikte bir şekilde ayakta kalmayı başardık. Hepsinin arkasında dışarıdan ithal zihniyetler vardı. Hepsinin arkasında yabancı fitne odaklarının, lobilerin, locaların adamları vardı. Hala daha varlar. İsim değiştirdiler. FETÖ oldular, PKK oldular, başka yapılanmalar oldular. Ama Allah'a çok şükürler olsun biz hep yan yanayız. Ne isim ne de cisim değiştirdik. Yine bir ramazan sofrasının etrafındayız. Yine ellerimizi semaya açtık, hem geçmişimize hem de gelecek nesillerimizin hayırlı olması için dua ediyoruz. Çünkü bizim bir vatanımız, bir bayrağımız var. Gidecek başka toprağımız, gölgesine sığınacak başka bayrağımız olmadığı için biz hem birbirimize hem bu sofralara hem de bu gönüllere mecburuz."

- İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı

Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdiğini anımsatan Soylu, İstanbul'daki seçimlere atıfta bulunarak hayatında bu kadar şaibenin ve hilenin olduğu başka bir seçim görmediğini anlattı. Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Demokrasiyi, hukuku, bizi ve vatandaşı beğenmeyenler, kendi oyuyla bizi birbirine eşit kılmayanlar ve bizi aşağılayanlar, sosyal medyadan sürekli tezvirat üretiyor. Hiç onlara kafanızı takmayın. Oyu sosyal medya kullanmıyor, oyu vatandaş kullanıyor. Vatandaş bizi de karşımızdakileri de biliyor. Çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz ve inşallah dualarınızla beraber İstanbul'da seçimi kazanıp Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir 5 yıl daha İstanbul'da milletimize hizmet edeceğiz. Bunun gayreti, mücadelesi içerisindeyiz. Ankara'dan, sizlerden de İstanbul'daki seçimimize dua ve gayret bekliyoruz."

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iftar Mamak Seğmen Konağı

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