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Bakan Soylu: Kötülükten, kaostan beslenenler zehir saçıyorlar

01.08.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ciğerlerimizi yakan yangınlar nedeniyle oluşan toplumsal duyarlılığı yönlendirmek isteyen provokatörlere dikkat edelim. Kötülükten, kaostan beslenenler, özellikle sosyal medyada zehir saçıyorlar” dedi.

Bakan Soylu: Kötülükten, kaostan beslenenler zehir saçıyorlar

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ciğerlerimizi yakan yangınlar nedeniyle oluşan toplumsal duyarlılığı yönlendirmek isteyen provokatörlere dikkat edelim. Kötülükten, kaostan beslenenler, özellikle sosyal medyada zehir saçıyorlar. Biz her insanın olduğu gibi; her ağacın, her hayvanın, her börtü böceğin hayat hakkını son nefesimize kadar koruruz. Kaos isteyenlerin, nefret tohumu ekenlerin, toplumun vicdanını istismar edenlerin oyunlarına gelmeyiz. Dezenformasyonla, yalan haberlerle toplumun moral durumunu bozmak isteyenler amaçlarına kavuşamayacaklardır” ifadelerine yer verdi.

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"SONSUZA KADAR BİR OLACAĞIZ"

Soylu paylaşımının devamında, “Orman yangınları üzerinden kardeşliğimizi hedef alarak daha büyük yangınları tutuşturmak isteyenleri tanıyoruz. Gün, kaos isteyen, gerilim isteyen, kavga ve şiddet isteyenlerin emellerini boşa çıkaracak, 85 milyon vatandaşımızın birlik ve beraberlik günüdür. Bütün yangınları birlik ve beraberlik ruhuyla söndüreceğiz ve inşallah sonsuza kadar bir olacağız” dedi. (İHA)

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yangın Süleyman Soylu
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