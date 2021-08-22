Bakan Soylu kuyudan kurtarılan köpeğe Bozkurt ismini verdi

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kastamonu Bozkurt'ta, mucizelere de şahit oluyoruz. Anne köpeğin yavrusu için arama kurtarma ekiplerini yönlendirmesiyle, bir buçuk saat sonra yavru köpeğin bulunması" dedi.

Paylaşılan videoda ise Bakan Soylu'nun, yavru köpeği kucağında sevdiği, arama kurtarma ekibinden bilgi aldığı ve ismini 'Bozkurt' olarak vermesi yer alıyor. Yavru köpeğin, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası kuyudan kurtarıldığı öğrenildi. (DHA)





