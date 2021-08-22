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  4. Bakan Soylu kuyudan kurtarılan köpeğe Bozkurt ismini verdi

Bakan Soylu kuyudan kurtarılan köpeğe Bozkurt ismini verdi

22.08.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kuyudan kurtarılan sokak köpeğine 'Bozkurt' ismini verdi.

Bakan Soylu kuyudan kurtarılan köpeğe Bozkurt ismini verdi

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kastamonu Bozkurt'ta, mucizelere de şahit oluyoruz. Anne köpeğin yavrusu için arama kurtarma ekiplerini yönlendirmesiyle, bir buçuk saat sonra yavru köpeğin bulunması" dedi.
Paylaşılan videoda ise Bakan Soylu'nun, yavru köpeği kucağında sevdiği, arama kurtarma ekibinden bilgi aldığı ve ismini 'Bozkurt' olarak vermesi yer alıyor. Yavru köpeğin, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası kuyudan kurtarıldığı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Bozkurt Süleyman Soylu
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